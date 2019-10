El vídeo que demuestra que Torra ya sabía lo que iba a pasar en Cataluña tras la sentencia del 'procés'

El Gobierno y el resto de fuerzas políticas han criticado la inacción del president de la Generalitat, Quim Torra, durante los episodios violentos que se están viviendo en Cataluña. Tanto, que Pedro Sánchez ha asegurado que no cogerá el teléfono al presidente de Cataluña hasta que no condene de manera clara y contundente la violencia que están causando los grupos de independentistas radicales en las calles de Cataluña.

Un vídeo está circulando por internet en el que se ve a un grupo de jóvenes hablando con el president, en el que se anticipa lo que está pasando en los últimos días en Cataluña.

•A woman tells Catalonia’s president Torra months ago:

“My father would start a revolt”

•Torra answers:

“Well, let him start with the sentences, okay? It is the moment.” pic.twitter.com/UuUb4MVQZ8