La tremenda metedura de pata de Elena Furiase con la que ha quedado en ridículo

La actriz y exconcursante de 'Masterchef celebrity 4' Elena Furiase ha quedado en evidencia en 'Vuelta al cole', el programa de Telemadrid que pone a prueba a personalidades de todo tipo en una clase de una escuela de la comunidad autónoma de la capital.

Los niños que entrevistas a los famosos se han quedado sin palabras ante la invención de la intérprete de 'El internado': "Al parecer la Tierra se está acercando al Sol y hace tanto, tanto calor que los polos se están derritiendo. ¿Qué pasa? Si se derriten, todos los animales y el ecosistema que se está creando en el mundo no va a poder subsistir. Va a significar que la Tierra se va a tener que ir al garete".

"Podemos ayudar al medio ambiente y al ecosistema para que, por mucho que nos estemos acercando al sol, de alguna manera hagamos que el calentamiento global no aparezca", ha terminado su discurso.

"¡Metí la pata hasta el fondo!"

Tras darse cuenta del tremendo gazapo que había cometido ha publicado un tuit en el que ha pedido perdón por su error y que poco después ha eliminado: "Sí, lo sé. ¡Metí la pata hasta el fondo! ¡Disculpadme! En este tema estoy bastante perdida, pero ¡ojo! Que no debo ser la única... Ahora que existe y que debemos ser conscientes de ellos y ahora que me he informado se de que va el asunto ¡DE VERDAD!".

También se ha justificado en Twitter por otro fallo llamativo, que ha cometido cuando otro alumno le ha preguntado cuántas provincias hay en Madrid, que es uniprovincial y ella ha respondido que hay doce: "Otra... Me puse nerviosa jaja y entendí la pregunta como quise... jaja. Esta sí la sabía. ¡Madre mía! ¡Si lo sé no vengo! Jaja".