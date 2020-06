El vídeo de Pablo Iglesias hablando inglés que desata las burlas en redes: "Y se reían de Botella"

Un nuevo vídeo del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, practicando su nivel de inglés, ha vuelto a resurgir y a provocar las burlas en las redes. No se trata de la primera ocasión en la que unas imágenes del líder de Podemos haciendo gala de su “speaking” corre como la pólvora entre los usuarios de redes sociales.

Y es que el propio Iglesias remarca en su currículum vitae, que puede leerse en su propio perfil oficial en la web de la formación morada, que tiene un nivel C2 de inglés. Específicamente, un C2 es uno de los niveles más altos a la hora de dominar un idioma y, aunque no se considere bilingüismo, se aprecia que la persona que cuenta con esa calificación se maneja con soltura en una conversación de nivel elevado, ya sea en inglés o en cualquier otra lengua

Iglesias: “I don't know how to say ERTEs”

En el vídeo de una comparecencia del vicepresidente del Gobierno en la Organización de las Naciones Unidas, Iglesias hace gala durante 15 minutos de un inglés ramplón en el que trata de defender la actuación del Gobierno y la importancia crucial del Ingreso Mínimo Vital. “...we'll come out of severe poverty in Spain, and many of them are childs”, es una de las frases que evidencian la falta de nivel. Y es que la palabra “child”, que hace referencia a “niño”, su plural se forma con “children”, en lugar de “childs”.

“...Has been to avoid the closure of companies and the loss of jobs with the ertes, I don't know how to say ERTES...”, explicaba. “Why, cause in a a moment like this, in a moment that in many aspects remember...”, continuaba Iglesias en otro error garrafal. Y es que en el contexto de “recuerda”, no se emplea la palabra “remember”, sino “remind”.

“The minimun vital income is a great example of that, is something very... very important in Spain”, comentaba a trompicones el vicepresidente segundo del Gobierno en una pausa que parecía hacerse eterna.

Comparaciones con otros líderes políticos

El ex diputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, reaccionaba al vídeo de Iglesias de manera cómica y comparándolo con el emblemático momento en el que la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, invitaba a tomar un “relaxing cup of café con leche”. Una anécdota que ha servido con los años para ridiculizar a la dirigente popular y esposa del ex presidente del Gobierno, José María Aznar.

¿Los mil cómicos del “relaxing cup of café con leche” no ven aquí material? https://t.co/J6tVbsL4Uz — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) June 12, 2020

“¿Los mil cómicos del “relaxing cup of café con leche” no ven aquí material?”, escribía en su perfil de redes sociales Girauta.

Otros recitales de Iglesias con el inglés

En cualquier caso, no es la primera ocasión en la que Iglesias demuestra una falta de destreza a la hora de pronunciar el idioma que, asegura, domina a la perfección. En unas imágenes grabadas durante una ponencia universitaria, en la que pronunciaba algunas palabras como “estraguel” o “ridiculoos”.