El vídeo de este joven amenazando a una pasiva guardia de Barcelona: "Pondré una bomba en comisaría"

Los ánimos están muy caldeados en Barcelona, donde las cifras de contagios por COVID-19 continúan siendo elevadas pese a una mejor evolución en los últimos días. Pero la tensión se palpa en la calle entre algunos ciudadanos. Prueba de ello es lo ocurrido en la mañana de este domingo en la ciudad condal, donde la Guardia Urbana de Barcelona ha aguantado los insultos y amenazas de un transeúnte que no llevaba puesta la mascarilla obligatoria para evitar la propagación del virus.

Los agentes, cuando se acercaron a este joven inmigrante, le solicitaron el DNI al no cumplir las normas, pero su reacción no fue precisamente muy cívica. De hecho, tal y como se puede comprobar en el vídeo de más de dos minutos de duración, trató de amedrentar a los policías mediante amenazas y con una actitud muy violenta.

“Dadme el número de placas. Os voy a denunciar a todos, guapitos y guapitas. Estáis denunciados todos. Desgraciados”, son algunos de los comentarios que hacía el joven.

Pero no quedó todo ahí, ya que incluso llegó a calificar de 'desgraciados' a los agentes de la guardia barcelonesa : “Yo soy artista y tu un desgraciado. Tengo unos cojones que flipas”, gritaba. Incluso llegaba a reividincar su condición de inmigrante para tratar de amendrentar a la Guardia Urbana: “¿A que no esperábais que un inmigrante os puede denunciar?”

El tono del chico iba a más, llegando a amenazar a los policías con la muerte: “Os quiero matar. Os voy a poner una bomba en la comisaría. Quiero vuestro número de placa”.

El amigo que se encontraba con el joven, en un primer momento trató de tranquilizarle, pero acabó por secundar los insultos contra los agentes, que permanecían impasivos ante semejantes ataques.

Un vídeo que con el paso de las horas se ha ido haciendo viral en las redes sociales. Tanto es así que incluso el exdirigente de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha empleado su cuenta oficial de Twitter para criticar la actitud de la Guardia Urbana de Barcelona ante el tono amenazante del joven inmigrante. “¿Tienen órdenes de no actuar? Intenta tú hablar así a un poli”, se puede leer en el tuit de Girauta.

¿Tienen órdenes de no actuar? Intenta tú hablar así a un poli. https://t.co/OsvtiebQIF

Un comentario que han secundado los seguidores de Girauta en la red social del pájaro azul: “No tienen órdenes... Tienen miedo a actuar con contundencia porque saben que cualquier imagen será sacada de contexto, porque saben que 100 asociaciones se les echarán encima por hacer su trabajo, porque saben que las leyes protegen mucho más al delincuente que al policía. Vamos a ser claros”, comentaba uno de ellos.

No tienen órdenes... Tienen miedo a actuar con contundencia xq saben q cualquier imagen será sacada d contexto, xq saben q 100 asociaciones se les echarán encima x hacer su trabajo, xq saben q las leyes protegen mucho más al delincuente q al policía. Vamos a ser claros.

Otros muchos usuarios han mostrado su indignación con la irresponsable y violenta actitud del joven inmigrante ante la Guardia Urbana de Barcelona.

Me puede explicar alguien porque un ciudadano Español que paga sus impuestos, tiene menos derechos que un INmigrante, que un Okupa, que un criminal,... ?

Si dices la mitad de lo que les dice ese señor vas preso y cobras ,además de otras cosas. No es por el color ni porque no lleve DNI , es porque necesita ayuda no te José.



En su país natal lo tratan igual , y a los extranjeros también .