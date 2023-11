VÍDEO: Debate (29).- Sánchez a ERC, sobre el referéndum: "Cualquier solución territorial debe ser jurídicamente viable"

Dice que en el PSOE puede haber matices o visiones diferentes en la "cuestión catalana" que respeta, como ocurre con su "compañero" Page

MADRID, 15 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha puesto en valor los acuerdos que el PSOE y ERC sellaron en la pasada legislatura y ha apostado por "seguir trabajando juntos", dado que hay que seguir "reforzando la cohesión social". Eso sí, y ante el referéndum que reclaman los independentistas, ha avisado que "cualquier solución territorial" debe cumplir "dos requisitos": "ser jurídicamente viable" y "contar con una amplia aceptación social".

"De nada sirve discutir sobre hipótesis que no entran en nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución es el marco irrevocable, el diálogo, el método", ha declarado Sánchez en su réplica al portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, durante el debate de investidura que se celebra en el Congreso.

Previamente, en su intervención, Rufián ha reivindicado la capacidad de su formación para "obligar" a Pedro Sánchez a convocar un referéndum en Cataluña, al tiempo que le ha advertido de que necesitará a su grupo para mantenerse en el Gobierno: "No se la juegue".

EL "TREMENDO ERROR" QUE HABRÍA SUPUESTO "SEGUIR EL MANUAL DEL PP"

Sánchez ha destacado que cinco años y medio después de que PSOE y ERC iniciasen su colaboración --aludiendo a la moción de censura que desalojó de Moncloa a Mariano Rajoy-- se ha ratificado en el "tremendo error" que hubiera supuesto "seguir el manual del Partido Popular" que, según ha dicho, consistía en el "inmovilismo" y el "intento burdo de ocultar una profunda crisis territorial".

"O mejor dicho, de ocultar tanto la corrupción como los recortes, agravando ese conflicto político entre Cataluña y el conjunto del país", ha apostillado, para subrayar que él fue "muy consciente" desde el primer momento de "la herencia recibida" que debían administrar porque se encontró con una "sociedad dividida" y una "fractura social" y "el desgarro de líderes independentistas en la cárcel".

Sin embargo, el presidente del Gobierno en funciones ha recalcado que en estos años se ha "volcado en revertir esa herencia" con el objetivo de que "las generaciones futuras no vuelvan a sufrir lo que se sufrió entonces".

En este punto, ha presumido de los acuerdos que ha forjado su Gobierno, como superar la judicialización del conflicto", "impulsar las lenguas cooficiales" en el ámbito internacional o sentar las bases para una modernización "sin precedentes" de la red de Rodalies. Dicho esto, ha defendido seguir trabajando juntos para reforzar la cohesión social.

AGRADECE A ERC "DE CORAZÓN" SU VOTO AFIRMATIVO

Tras el acuerdo para la Ley de Amnistía, Sánchez ha apostado por el diálogo ante el "conflicto territorial" y ha insistido en que "merece la pena seguir trabajando por un acuerdo amplio que incluya a la inmensa mayoría de la sociedad catalana".

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que deben hacer su trabajo, que es "hacer política", "dialogar" y "negociar", con la esperanza de que puedan llegar a un acuerdo que "supere esta situación" y "la estabilice para los próximos años", dado que eso "interesa al conjunto de la sociedad catalana y conjunto también de la sociedad española".

"Ojalá que en esta próxima legislatura que está a punto de iniciarse, podamos lograr acuerdos que nos permitan superar situaciones inéditas en la política española durante estos últimos 40 años de democracia por el bien de nuestros hijos y también por el bien de las generaciones futuras. Creo que merece la pena el empeño", ha aseverado, para agradecer "de corazón" a ERC su voto afirmativo en la investidura.

ERC SE CONGRATULA DE QUE "GENTE COMO PAGE NO MANDE EN EL PSOE"

Por su parte, Rufián ha recordado a Sánchez que "hasta hace cuatro días tenían a nueve personas en la cárcel", en referencia a los líderes independentistas, al tiempo que ha recriminado al PSOE que votara "a favor del 155" y "callara ante las imágenes de los palos" el 1 de octubre de 2017.

Pero el portavoz de ERC se ha congratulado del contexto político actual y de que "gente como García-Page no manden" en el PSOE, porque si no "no se solucionaría absolutamente nada" y los distintos actores "no se reconocerían nunca". "Y guste más o menos, ni nosotros vamos a desaparecer ni ustedes y los cientos de miles de personas que votan diferente van a desaparecer, ergo hagamos política y negociación", ha añadido.

Además, Rufián ha lanzado un dardo a Junts, asegurando que "todos" los que votarán a favor de Sánchez este jueves "más allá del teatro, apuestan por lo mismo, sea obligados o no". En esta línea, ha afirmado que "hay muchas formas de ser catalán y de ser independentista", pidiendo a los ciudadanos de esta autonomía "reconocer su pluralidad interna".

SÁNCHEZ LE AFEA QUE SE META EN CUESTIONES INTERNAS DEL PSOE

Ante esas alusiones a Page, Sánchez ha reprochado a Rufián que diga que no va a meterse en cuestiones internas de los partidos pero luego acabe "metiéndose en cuestiones internas al menos del Partido Socialista" que él dirige.

Tras poner en valor la democracia interna del PSOE y subrayar que son los militantes los que han validado las decisiones de la Comisión Ejecutiva, ha señalado que como partido "grande" que son hay "distintos matices" y "visiones distintas" sobre cómo afrontar determinados problemas políticos, como "es la cuestión catalana". "Pero que cuentan con mi afecto y con todo mi respeto, como es el caso del compañero Emiliano García-Page", ha enfatizado.

