Todo este dinero costó el viaje de Sánchez en Falcon de Granada a Madrid tras inaugurar el AVE

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, usó este martes el avión presidencial al que tiene derecho a uso, el famoso Falcon, para regresar a Madrid tras inaugurar el AVE a Granada. Un gesto muy polémico que demuestra de nuevo el excesivo apego que Sánchez muestra por esta forma de transporte que sale muy caro para los españoles. Sobre todo cuando, minutos antes, el propio presidente del Gobierno hizo un discurso 'ecologista' contra las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero. "No me cansaré de apelar a la responsabilidad de todas las administraciones ante la emergencia climática. Los retrocesos que algunos defienden tendrán un impacto dramático en la salud de las personas y la biodiversidad que no podemos trasladar a las próximas generaciones", dijo ante la prensa tras el viaje en AVE.

No me cansaré de apelar a la responsabilidad de todas las administraciones ante la #emergenciaclimática. Los retrocesos que algunos defienden tendrán un impacto dramático en la salud de las personas y la biodiversidad que no podemos trasladar a las próximas generaciones. pic.twitter.com/wzWAuDhsC7 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 25 de junio de 2019

Pese a eso, Sánchez usó uno de los aviones Falcon que el Ejército del Aire tiene reservados para el traslado de autoridades para su cita con Pablo Iglesias en Moncloa. ¿Pero cuánto ha costado este viaje? Según fuentes oficiales, el coste de una hora de vuelo en Falcon presidencial se eleva a unos 5.600 euros. Contando que el avión fue de Madrid a Granada y luego regresó a la capital española con Sánchez a bordo, el coste asciende a más de 10.000 euros. A esto hay que sumarle la importante repercusión medioambiental que supone el uso del aparato. Y no olvidemos que una vez que Sánchez llegó a Madrid, el presidente del Gobierno en funciones utilizó un helicóptero para desplazarse desde Torrejón al Palacio de la Moncloa.