La verdad escondida tras el vídeo propagandístico de Maduro en Venezuela que ha compartido Monedero

El Régimen de Maduro está necesitado de alegrías, tras años en el que buena parte de sus ciudadanos están pasando necesidades. Quizás por ello se agarra a todo lo que puede para endulzar su imagen. El último caso ha tenido lugar en los últimos días, después de que se hiciera viral un vídeo grabado en la estación de metro ‘Plaza de Venezuela’ de Caracas, por el que la cantante Alejandra Sousa, junto a su grupo, 'Bohemios Producciones' interpretaban el que está considerado como el tercer himno del país, ‘Venezuela’, después de ‘Gloria al Bravo Pueblo’ y ‘El Alma Llanera.’

El proyecto, que impulsó el productor y saxofonista del grupo, buscaba generar un sentimiento de país y una esperanza entre una sociedad tan dividida. Un mensaje que el Régimen de Maduro no dudó en utilizar para ofrecer una visión de país unido y próspero, a través de sus canales propagandísticos.

En declaraciones a COPE.es, Alejandra reconoce que el día que el vídeo se hizo viral, el Gobierno lo publicó en la televisión nacional venezolana, aunque afirma que “es irremediable que estas cosas sucedan. Independientemente de la ideología, todos tratan de apropiarse. Pero el vídeo es un proyecto de nuestro saxofonista, que además lleva mucho tiempo haciendo cine, montajes, Flashmob… Me comentó si quería ser la solista del vídeo, y acepté con gusto. Un día grabamos la maqueta y otro el vídeo en la estación. Fue muy emotivo.”

La intérprete ha asegurado que ha recibido multitud de mensajes cariñosos de amigos y familiares que habían visto el vídeo y que, por diversas circunstancias, residen fuera del país, como en EEUU, Perú, Colombia o Chile: “Todos estaban emocionados. La música debe servir para unirnos a todos. Si logramos eso, pueden cambiar muchas cosas en Venezuela. Ahora el país no está en su mejor momento, por lo que es necesario que haya unidad.”

Monedero y Pérez-Reverte hacen diferentes interpretaciones

La situación política de Venezuela ha ocupado cientos de portadas informativas en nuestro país, especialmente desde el auge de Podemos en la política española, dada la influencia que la ideología bolivariana de la que emana el Régimen de Maduro ejerce sobre el partido que lidera Pablo Iglesias.

En esta ocasión, ha sido uno de los fundadores morados, Juan Carlos Monedero, quien ha reivindicado a través de su cuenta oficial de Twitter la gestión de Maduro al frente de Venezuela, asegurando que los ciudadanos que aparecen en el vídeo comparten una esperanza de país: “Hay cosas que unen a todos los venezolanos. Es muy hermoso ver a un pueblo compartiendo una esperanza de país.” Cabe recordar que Monedero, amigo íntimo de Pablo Iglesias, trabajó durante nueve años como asesor personal del expresidente Hugo Chávez, ya fallecido, y por el que percibió más de 400.000 euros.

Hay cosas que unen a todos los venezolanos. Es muy hermoso ver a un pueblo compartiendo una esperanza de país. pic.twitter.com/wNQawuCD9y — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) August 23, 2019

Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas para los usuarios de Twitter, que le han recordado a Monedero la escasez que se vive en el país latino.

Comparten experiencia de pais porque lo que es comida no tienen. — No a la Idiocracia (@UnTioNormal_XD) August 31, 2019

El comunismo lo destroza todo — �� Frog (@CityPrincipe) September 1, 2019

Estás enfermo Monedero. No es hermoso ver como comparten solo una cosa: la miseria y la desesperación.https://t.co/N3OvmOMa2W — Médico y mujer. (@NeurologaenSAS) August 23, 2019

Colas para conseguir alimentos, falta de #medicamentos, hospitales públicos colapsados.

Monedero dimita. — Cristina (@Cristin83590981) August 24, 2019

Un comentario que tampoco ha pasado desapercibido para el célebre escritor Arturo Pérez-Reverte, que no ha dudado en tirar de ironía para responder al político podemita, y poner de manifiesto la crisis humanitaria que padece Venezuela por la acción de sus dirigentes: “Estoy realmente conmovido. Cómo me toca esto la fibra, por Dios. Cómo me la toca. Me apetece ir ahora mismo a Venezuela y besar en la boca a todos los que me encuentre en el metro. A todos y, por supuesto, a todas.”