¿Por qué la ocupación UCI en Cataluña ha estado disparada durante la sexta ola?

Este invierno ha estado claramente marcado por la sexta ola causada por la llegada de ómicron a España. Esta variante de la covid presenta una facilidad para contagiar mucho mayor que sus mutaciones anteriores y esto ha causado que los contagios aumenten de manera exponencial llegando a récord de positivos y de incidencia acumulada. Sin embargo, la buena noticia ha sido que ómicron es menos agresiva y causa menos cuadros graves que otras variantes, lo que sumado al efecto de las vacunas ha hecho que pese a la gran cantidad de infectados, las muertes hayan sido muchas menos comparadas con otras olas de contagios. Esta mejora de la situación no quiere decir ni mucho menos que no se hayan presentado cuadros graves de la enfermedad. Se han producido muchas muertes, aunque en un porcentaje mucho menor comparado con otros momentos de la pandemia.

Uno de los datos que más ha preocupado en esta sexta ola ha sido la ocupación en UCI. Pese a que otros indicadores han tenido menos repercusión debido a la menor agresividad del virus, la tensión en los hospitales se ha mantenido por el gran número de contagios y España ha llegado a tener un porcentaje de ocupación de más del 20%. Esto supone un riesgo alto según los criterios del Ministerio de Sanidad, pero eran números esperables teniendo en cuenta que en gran parte del país no había prácticamente restricciones. Cataluña era uno de los países que aplicó más restricciones, como el pasaporte covid en el ocio nocturno, por lo que llama la atención que durante la sexta ola haya sido la comunidad que ha tenido un porcentaje más elevado de ocupación en UCI.





Cataluña, la comunidad con las UCI más colapsadas

Cataluña es actualmente la comunidad autónoma que muestra peores datos de ocupación en UCI, pero también lo ha hecho durante prácticamente toda la sexta ola. Este jueves 24 de febrero los datos del Ministerio de Sanidad reflejaban que la ocupación en UCI era de un 21,69%, la mayor cifra de todas las autonomías. Los datos están mejorando de forma generalizada, pero aun así, los datos actuales de Cataluña son similares a la media de España en el peor momento de la pandemia, que registró un 23,94% de ocupación en UCI.

Esta alerta en Cataluña fue aún mayor con el pico de la sexta ola el 24 de enero. En esta fecha se produjo el mayor porcentaje de ocupación en cuidados intensivos en Cataluña llegando hasta el 43,3% de ocupación en UCI, superando por más de 10 puntos el umbral del riesgo muy alto marcado por el Ministerio de Sanidad.

El doctor Miquel Ferrer trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona, en la Unidad de Vigilancia Intensiva Respiratoria. Es uno de los profesionales de Cataluña que han sufrido esta alta ocupación de las UCI de Cataluña. Miquel explica que la situación en este hospital sigue la línea general que ha marcado Cataluña en esta sexta ola y que en la actualidad sigue una tendencia descendiente, habiendo superado los picos en la ocupación de camas. Esta autonomía ha sido la que ha tenido una situación más alarmante en las UCI durante la sexta ola.

Respecto a cómo ha impactado la llegada de ómicron a las UCI, el doctor explica que los pacientes de UCI no han sido especialmente diferentes respecto al perfil que ingresaba desde la segunda ola. De hecho, la situación ha sido similar que a otras olas. Pese a la llegada de ómicron y la vacunación, al haber un número de casos mucho mayor la sexta ola ha tenido un gran impacto hospitalario.





El doctor explica que "uno de los motivos es que ha habido porcentualmente muchos contagios" al ser una de las que más tasa de contagios ha tenido, lo que ha provocado mayores ingresos. "Una posibilidad es que haya diferencia en los criterios de ingreso o no en unidades de cuidados intensivos", argumenta el doctor sobre la situación. En este sentido, advierte que puede haber un sesgo debido a que si una comunidad tiene mayor disponibilidad de camas de cuidados intensivos podrá admitir más que una que tiene menos y que pondrá criterios más restrictivos, aunque matiza que es una hipótesis porque desconoce la situación de otras comunidades.

Miquel Ferrer no cree que este gran porcentaje de camas ocupadas de UCI se deba a falta de recursos públicos, ya que se han multiplicado la cantidad de camas para hacer frente a esta situación. Sobre esta sexta ola también "se han reconvertido camas que no eran de UCI en camas de intensivos y esto ha hecho que durante los picos se pueda disponer de casi un 50% más". De hecho, asegura que en el Hospital Clínic no han tenido que desviar pacientes a clínicas privadas.

Por tanto, Miquel Ferrer considera que esta diferencia se puede deber a la mayor cantidad de contagios que se ha producido en Cataluña y a una posible diferencia de criterio de ingreso en la UCI, que ha podido hacer que pasen a cuidados intensivos pacientes que en otras comunidades podrían no haber ocupado una de estas camas. Independientemente del motivo, los datos de Cataluña en UCI han sido los más preocupantes de todas las autonomías, pese a que han tenido medidas restrictivas que en otras comunidades no se han implantado como el pasaporte covid.