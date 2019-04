Un tuitero aseguró que, si el PSOE no sacaba más de 140 escaños, se hacía “Cartujo y del PP”

El problema de las encuestas y la demoscopia es que la última palabra no la tienen los deseos sino la realidad, y la realidad llega cuando llegan las elecciones. Por eso hacer promesas y juramentos basados en esperanzas es peligroso. Y es lo que le ha pasado al usuario “El Ditero”, que el 2 de abril, durante una conversación con otro usuario, aseguró textualmente “Mira si el Psoe no saca más de 140 diputados, me hago Cartujo y del PP. Si da algo sé es de tendencias, demoscopia y otras comprobaciones para sacar conclusiones, como, familiares, amigos, trabajo, y si algo te puedo decir, es que hace tiempo, que no observaba esa pulsión proPsoe”.

Sus dos interlocutores le aseguraron que se apuntaban dicha promesa: “Esto me lo apunto, porque te veo de cartujo (y te lo voy a recordar). Me da que tus amigos, familiares, etc no es un grupo muy heterogéneo como para sacar conclusiones demográficas”

“Te guardo este tuit y te lo recordaré el 28A. La única baza del PSOE es asfixiar a Podemos y unificar votos y aún así no te va a pasar de los, como muchísimo, 115 escaños. Y a costa de dejar a Podemos a menos de 30. Y no, no sabes de tendencias si miras tus círculos cercanos.”

Si bien acertó en la “pulsión”, falló estrepitosamente en la cantidad de escaños y ahora, para cumplir su palabra, debería meterse a Cartujo y del PP, el partido claramente perdedor de estas elecciones.