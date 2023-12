Tudanca augura estabilidad al Gobierno de Sánchez y ve la amnistía como una decisión "muy complicada y valiente"

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha augurado que el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar presidido por Pedro Sánchez será "estable", al tiempo que ha señalado que la Ley de Amnistía ha sido una decisión "difícil y muy complicada" y, pese a ser una "estrategia arriesgada", es "valiente" y se aleja de la búsqueda de algún rédito electoral para avanzar en "convivencia".

En una entrevista concedida a Europa Press ha señalado que el Gobierno de coalición con Unidas Podemos "agotó prácticamente la legislatura" y se tomaron decisiones "trascendentes" como cambiar la reforma laboral o subir el Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones.

"Auguro a este gobierno la misma estabilidad porque somos capaces de entendernos con gente diferente, claro que hay partidos diferentes en el Congreso, los que han decidido los ciudadanos que haya, y la obligación es dialogar y entenderse, como se hace, por otra parte, en todos los países de Europa, donde hay y ha habido ya muchísimos gobiernos de coalición", ha defendido Tudanca.

Frente a esto ha situado a los gobiernos de coalición liderados por el PP, un punto en el que ha recordado que "todos" los pactos con Ciudadanos "saltaron por los aires". "Crisis tras crisis, adelanto electoral tras adelanto electoral, ellos son los que no son capaces de garantizar estabilidad, ni cuando gobiernan solos", ha relatado.

Tras esta reflexión, Tudanca ha reconocido que se han adoptado decisiones "difíciles y muy complicadas". "Yo prefiero una España y una Cataluña en la que no se convoquen dos referendos ilegales y una declaración unilateral de independencia, como cuando gobernaba Mariano Rajoy, yo prefiero que no haya crispación social y que España no esté a punto de romperse, porque si lo ha estado en alguna ocasión", ha relatado.

El líder socialista ha asegurado que, en este contexto, entiende la amnistía y la enmarca en el conjunto de medidas que se han adoptado para "recuperar la convivencia". "Hoy hay menos independentistas en Cataluña, por tanto, lo entiendo, y se ha demostrado que es una estrategia arriesgada, valiente y, desde luego, no pensamos en el rédito electoral porque no está siendo absolutamente nada fácil", ha relatado.

"Yo hubiera preferido que quienes cometen delitos sean juzgados, sí, en 1977 y ahora, pero entiendo que a veces la democracia gana siendo generosa también, lo entendía en el 77 y lo entiendo ahora", ha relatado.

En declaraciones a Europa Press se ha referido también a la moción de censura que ha dado la Alcaldía de Pamplona a Bildu. "Es un pacto municipal, como ha habido tantos otros, como les ha habido en Navarra, el Partido Popular, con su marca Navarra UPN, negociaba con HB cuando ETA existía y mataba, negociaba, el señor Maroto, un mes después de que ETA desapareciera, presumía de pactos con Bildu en Vitoria, en materia de impuestos y Borja Semper decía que Bildu no era ETA y que el futuro se tenía que construir con ellos", ha señalado.

En este sentido, Luis Tudanca se ha preguntado por qué el PP "utiliza a las víctimas del terrorismo una y otra vez, por qué el 11M se les olvida". "Ya está bien", ha zanjado el líder socialsita, quien ha insistido en que en Castilla y León el único que ha negociado con Bildu es Javier Maroto.