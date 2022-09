El Tribunal Supremo ratifica la condena a Griñán, ¿cuáles son los siguientes pasos?

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). El Alto Tribunal ha asegurado que Griñán tenía "conocimiento de la ilegalidad" del criterio que se siguió con los ERE, al tiempo que ha destacado su "pasividad" ante el "despilfarro y la arbitrariedad" con la que se concedieron las ayudas, según consta en la sentencia de 1205 folios que se ha dado a conocer este miércoles y cuyo fallo había sido adelantado el pasado 26 de julio.

Ahora es el turno del Tribunal sentenciador, la Audiencia de Sevilla, que debe ejecutar la sentencia si Griñán entra en prisión. El expresidente puede presentar ante el Supremo un incidente de nulidad de sentencia, al que se espera una respuesta negativa, como es habitual. En este punto ya puede presentar un recurso ante el Constitucional. Este recurso es relativo a derechos fundamentales y puede pedir la suspensión de la pena mientras se resuelve, pero eso depende de la gravedad del delito. La jurisprudencia del TC, la última del mes de junio, fija el límite en cinco años de cárcel y la condena de Griñán es de seis.

Por su parte, su familia ha pedido ya el indulto, cuya tramitación dura varios meses. El abogado de Griñán tendrá en cuenta el voto particular que dice que la condena se basa en una mera especulación y que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia. Y es que las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo creen que el expresidente andaluz debería haber sido absuelto del delito de malversación, uno de los dos por los que ha sido condenado, al considerar que no hubo "dolo" en su actuación porque al situarse fuera de la Consejería de Empleo no participó en la ejecución de la fase final de los presupuestos, por lo que solo ven en él un "exceso de confianza" hacia sus compañeros de Gobierno.

Cuál es la postura del ala socialista del Gobierno

Por su parte, en la Moncloa guardan silencio sobre el indulto a Griñán, a la espera de los próximos pasos de sus abogados. La máxima, por ahora, es la cautela, a la espera de que la defensa del expresidente agote las vías legales en sus manos. El voto particular al fallo de las dos magistradas era esperado por el Ejecutivo, ya que puede servir para allanar el camino de cara al indulto, pero, de igual modo, el asutno ha llegado en plena cuenta atrás para las citas electorales.

La corriente interna mayoritaria en la organización se presenta partidaria de la medida de gracia, alineada con pronunciamientos como los de Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero, aunque hay mandos particularmente del socialismo andaluz alertando del coste que puede sufrir el partido, "en menudo lío nos metemos" avisan recelosos.