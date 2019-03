Treinta y un municipios españoles llevan cuarenta años con el mismo alcalde

El 3 de abril de 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales de la democracia. Cuarenta años más tarde 31 de aquellos alcaldes se mantienen al frente de sus municipios, y todavía barajan presentarse el próximo 26 de mayo para revalidar su cargo en las urnas.

De los 8.054 alcaldes que salieron de aquellos comicios, 31 regidores, todos varones, han sido reelegidos ininterrumpidamente durante diez legislaturas, casi siempre por mayorías absolutas y convencidos de que en los pequeños municipios, más que a los partidos, se vota a las personas.

Prueba de ello es que algunos de estos alcaldes contaron con el respaldo de sus ciudadanos con las siglas de UCD y más tarde repitieron mayoría absoluta bajo el paraguas de PSOE o PP.

Entre estos 31 regidores más resilientes dominan los pertenecientes al PP (14) seguidos del PSOE (10) mientras que por comunidades gana Castilla y León (9) junto a Castilla-La Mancha (4), concentrando ambas casi la mitad.

De estos 31 alcaldes, tres: Luis Partida, primer edil de Villanueva de la Cañada (Madrid), PP; Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda (Sevilla), el único andaluz y de IU y César Sánchez Alegría, regidor socialista de Alcañizo (Toledo), relatan, en sendas entrevistas con Efe, las luces y las sombras de estos años y la resistencia en sus alcaldías pese a escándalos urbanísticos que acabaron archivados.

Luis Partida (PP), alcalde de Villanueva de la Cañada: "La política ha ido a peor"

Luis Partida, 73 años, tiene "tanta ilusión como el primer día" y por eso el 26 de mayo se presenta a la reelección que espera sea, una vez más, por mayoría absoluta.

Para este alcalde, lo más reseñable es la "gran diferencia" entre la política de los ochenta y la actual y recuerda que "entonces se trataba de construir, mejorar y olvidar y siempre había acuerdo".

"Ahora estamos en la política del titular de prensa, del quítate tú para ponerme yo, pero detrás no hay proyectos", añade.

Partida entiende que la política "ha ido a peor" y pide que se trabaje como en los inicios de la democracia "unidos todos, cada uno con sus ideas".

Sobre Villanueva de la Cañada (23.000 habitantes actualmente, 1.016 en 1979), este alcalde asegura que se siente orgulloso de lo hecho porque cuando llegó "no había nada, ni instalaciones deportivas ni culturales" y hoy es referente, con 20.000 universitarios de población flotante.

Partida cree que en municipios como el suyo la gente vota a quien cree que le va solucionar los problemas y aunque prima el partido, "la persona cuenta mucho, sin lugar a dudas".

Respecto a los escándalos urbanísticos que le salpicaron, entre 2003 y 2005, admite que en ese tiempo pensó en abandonar.

"Quisieron hacerme daño con la denuncia falsa porque no podían ganarme en las urnas, yo eso nunca lo haría", asegura.

Sánchez Gordillo(IU): "Más que la partido, la gente vota al proyecto" Marinaleda

Juan Manuel Sánchez Gordillo, 67 años, se presentará a la reelección con la intención de seguir impulsando el "proyecto Marinaleda", una propuesta social que le dio en 1979 una alcaldía que revalidó con mayoría absoluta diez legislaturas.

Para Sánchez Gordillo, que en 1979 encabezó la Candidatura de Unitaria de Trabajadores (CUT), que posteriormente se coaligó con IU, los vecinos de Marinaleda "no votan un partido, votan un proyecto" que ha dado vida a un pueblo, que estaba desarticulado en dos barriadas.

Este veterano no deja el cargo porque sus vecinos no se lo permiten y por ello han votado, en asamblea popular, su continuidad los próximos cuatro años.

Y este apego al alcalde, Sánchez Gordillo cree que se lo ha ganado porque, entre otras cosas, ha conseguido que Marinaleda (2.711 habitantes hoy, cifra similar en 1979) tenga las viviendas "más baratas de España (20 euros de renta mensual) y que se hayan construido 300 viviendas sociales "en un pueblecito de estas características".

Sánchez Gordillo recuerda que en Marinaleda no hay inmobiliarias porque "el pueblo lo hace todo, y la vivienda es un derecho, no una mercancía" y así lo seguirá impulsando.

Sánchez Alegría (PSOE), alcalde de Alcañizo: "Obtuve mayoría absoluta con UCD, con CDS y con el PSOE"

César Sánchez Alegría, 69 años, llegó a la alcaldía de Alcañizo (Toledo) con 29 años, bajo las siglas de UCD, y cuarenta años más tarde, como regidor socialista, repasa lo logrado en este período en el que el pueblo ha perdido la mitad de la población (290 habitantes a día de hoy) pero ha ganado en servicios e infraestructuras.

"Aunque esté mal decirlo, en los municipios pequeños se vota a la persona, no al partido" asegura Sánchez Alegría que insiste en que él es el "mejor ejemplo", ya que obtuvo mayoría absoluta tanto cuando se presentó con UCD, como con CDS o PSOE.

Ocupar la alcaldía 40 años no le ha servido para apoltronarse. "Nunca me he acomodado, tengo la misma ilusión que el primer día", dice al tiempo que explica que la enfermedad de su mujer le impide volver.

El regidor recuerda que cuanto él llegó a la alcaldía en Alcañizo no había nada, ni ayuntamiento, ni médico y las calles estaban embarradas.

Y lo primero que hizo fue poner alumbrado "para poder cruzar la calle por la noche" pero también pavimentó, trajo una casa de la cultura y un polideportivo.

Sánchez Alegría subraya que en estos pueblos "la campaña se hace sola" y en cuarenta años nunca dio un mitin porque "no hace falta, la gente sabe lo que hay".

También reconoce que ahora que ha decidido no presentarse, sus vecinos le apremian a que cambie de opinión y como eso no es posible le piden consejo, algo que se niega a dar salvo a los de máxima confianza.