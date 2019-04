La infantil pelea entre Sánchez y Torra a cuenta del “No es no”

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Sí és sí. Sí al derecho a la autodeterminación. Sí al referéndum de autodeterminación. Sí a la República Catalana", ha asegurado.

En un apunte en Twitter, Torra ha respondido este domingo a otro tuit de Sánchez en el que afirmaba que "con un gobierno socialista no habrá independencia en Catalunya, no habrá referéndum por la independencia en Catalunya y no se quebrará la Constitución por Catalunya. No es no". Torra ha sostenido que estarán "siempre al lado de la mayoría del pueblo de Catalunya" y ha defendido que los únicos que quieren romper la convivencia son los que no quieren escuchar la voz de los catalanes.

Previamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez había asegurado que el PSOE que elaboró la Constitución va a defender "con uñas y dientes" el autogobierno y el Estado de las autonomías, y ha reiterado contra el independentismo de Cataluña el "no es no" que ya usó contra la investidura de Mariano Rajoy. En un acto de precampaña este domingo en Zaragoza junto a la cabeza de lista por la provincia al Congreso, Susana Sumelzo, y los candidatos a la Presidencia del Gobierno de Aragón y a la Alcaldía de la capital aragonesa, Javier Lambán y Pilar Alegría, Sánchez ha insistido en que "no habrá independentismo en Cataluña si hay un gobierno socialista" tras las elecciones del 28 de abril.

Ha apuntado que esto lo saben tanto los independentistas como los partidos de la derecha porque la Constitución no reconoce la independencia de Cataluña, la comunidad internacional "le ha dado la espalda" y los propios catalanes "no la quieren". El problema en Cataluña se llama "convivencia, no independencia", ha enfatizado, y para solucionarlo existen dos caminos: "seguir confrontando como quiere la derecha, o el diálogo dentro de la Constitución y el Estatuto de Cataluña". Y por ello, dentro del "viaje a ninguna" parte del independentismo que quiere quebrar el Estado de las autonomías y la derecha que quiere "recentralizar" y cuestionar el autogobierno del conjunto de las autonomías, el PSOE las "defenderá con uñas y dientes", ha asegurado en el Palacio de Congresos de la Expo ante unas 1.700 personas, según la organización.