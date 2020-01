Torra convoca una reunión de urgencia del Govern tras la decisión de la JEC

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha convocado una reunión de urgencia del Govern, tras su inhabilitación por parte de la Junta Electoral. Tras esta convocatoria comparecerá para valorar la orden de la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de ejecutar de forma inmediata su inhabilitación.

La Generalitat ha informado de que Torra ha convocado a las 20:00 horas una reunión extraordinaria del Govern. Posteriormente, Torra hará una declaración institucional desde la Sala Torres García del Palau de la Generalitat.

La Junta Electoral Central ha acordado este viernes ordenar que se retire al presidente de la Generalitat, Quim Torra, su credencial de diputado autonómico, lo que conlleva su inhabilitación.

La JEC estima así el recurso presentado por el PP, y parcialmente los interpuestos por Ciudadanos y Vox, que pedían la inhabilitación inmediata del presidente catalán tras la condena del pasado 19 de diciembre. Según el acuerdo de la Junta, concurre en Torra "la causa de inelegibilidad sobrevenida" que recoge la ley electoral por haber sido condenado por sentencia no firme el pasado 19 de diciembre.

Aquel día, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a año y medio de inhabilitación a Torra por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos antes de las elecciones generales del 28A. Además, la Junta subraya que se deja "sin efecto" de forma inmediata -desde que se notifique este acuerdo- la credencial de Torra como diputado electo al Parlamento de Cataluña por la circunscripción electoral de Barcelona.

The Spanish Electoral Commission just banned from office President @QuimTorraiPla.

Another democratically elected President of Catalonia sacked by Spain not through ballotboxes but thanks to the deep state.

This will not be over until Catalonia becomes a free country