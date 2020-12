Todas las contradicciones (y mentiras) del Gobierno sobre el supuesto comité de expertos

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha ordenado al Ministerio de Sanidad que dé a conocer los nombres del comité de expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como encargado de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia de coronavirus. Considera que con esta petición no se vulnera el derecho a la protección de datos y, por contra, favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en "decisiones relevantes", según la resolución.

En concreto, el Consejo de Transparencia ha dado un plazo de diez días al Ministerio de Sanidad para que remita al abogado esta información, una decisión que pone fin a la vía administrativa, pero que se puede recurrir durante los dos meses siguientes ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid.

El Gobierno siempre se ha mostrado muy contradictorio sobre la composición de este panel de expertos o su propia existencia. Dicho comité se encargó supuestamente de planificar la desescalada tras el confinamiento y aconsejar qué territorios debían pasar de fase y cuáles no.

La primera declaración sobre este comité de expertos la dio Fernando Simón el pasado 6 de Mayo. "No les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque en todo este proceso que llevamos, las presiones que sufren las personas por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular acaban haciendo que muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad", decía el epidemiólogo.

Dos meses y medio meses después, el 30 de Julio en el Congreso de los Diputados, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se volvía a referir a este supuesto comité de expertos: "La responsabilidad última es, como no puede ser de otra manera en un estado democrático, del ministro de Sanidad. ¿Cómo hacía este informe el doctor Simón? Con el grupo de técnicos que tiene trabajando con él. No se creó un comité al margen de la administración pública del Ministerio de Sanidad. Se hizo así y lo contamos"

Algo más adelante, el 20 de Octubre, de nuevo Fernando Simón se refería de nuevo a los expertos con una nueva versión. "Como comprenderán esta lista es muy amplia y no la voy a dar ahora. Pero la mayor parte de ellos es gente conocida", aseguraba en rueda de prensa.

Es decir, cada vez que el Gobierno ha sido preguntado por esta cuestión ha dado diferentes versiones o largas. Primero, el Ejecutivo aseguró que no podían hacer públicos los nombres, luego que no había comité de expertos como tal, que eran funcionarios del Ministerio…y más tarde que esa lista era muy larga para hacerla pública.



¿QUÉ PASA SI EL GOBIERNO NO DA LA LISTA DE EXPERTOS?

Ahora, la pelota está en el tejado del Gobierno. De momento, la vicepresidenta Carmen Calvo solo dice que la estudiarán. El gobierno tiene un plazo de 10 días para facilitar esos nombres que se les ha exigido. Todo esto parte de la petición de un ciudadano, concretamente de un abogado que el pasado 6 de Mayo tras escuchar las palabras de Simón, solicitó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, los nombres y apellidos de los expertos que formaban ese famoso Comité.

El Consejo de Transparencia es un órgano que funciona de manera independiente que controla la actividad pública y el derecho de los ciudadanos a la información. Transparencia admitió la petición de ese ciudadano porque es información esencial. ¿Pero qúe pasa si el Gobierno no quiere ofrecer esa lista? En ese caso, el Consejo de Transparencia no tiene competencias para sancionar o para multar al Ejecutivo, pero si podría defender la petición en los Tribunales.