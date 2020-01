Las terribles imágenes de los animales afectados por los incendios en Australia

La particular ubicación de Australia, unida a la baja densidad de población humana que ha tenido el continente a lo largo de la historia, convierte al país en uno de los más biodiversos del mundo, con todo tipo de animales que no existen en ningún otro lugar del planeta. Más del 80% de los mamíferos, reptiles, peces, anfibios e insectos de Australia son endémicos del país, lo que provoca gran orgullo en los australianos, que han convertido a animales como el koala o el canguro en auténticos símbolos del país.

Son dos de las muchas especies marsupiales que habitan el continente. Un tipo de mamíferos que se diferencian de los placentarios porque sus crías nacen cuando apenas se han desarrollado físicamente y completan el resto de su desarrollo dentro de una bolsa (llamada marsupio) que se encuentra pegada a las glándulas mamarias de la madre. La gran mayoría de los marsupiales del mundo viven en Australia.

Pero además de para los marsupiales, Australia también sirve de hogar para los monotremas: las únicas especies de mamíferos que tienen características reptilianas, entre las que destaca ser los únicos mamíferos que ponen huevos. El animal más conocido de este orden es el ornitorrinco, que también vive en el país.

Las imágenes de los animales afectados por los incendios de Australia conmueven al mundo

Desde el pasado mes de septiembre, Australia está viviendo una gravísima oleada de incendios, que han acabado ya con la vida de 24 personas en el país. Pero además de los seres humanos fallecidos, los animales también son víctimas de esta grave situación, que mantiene en vilo al país.

Algunas de las imágenes de estos animales víctimas de los incendios se han hecho virales en internet, mostrando la devastación que provoca el fuego en los ecosistemas del país australiano.

Heartbreaking, haunting photo of a young kangaroo charred to death trying to escape a bushfire in South Australia is now the face of the continuing horror. Photo by @BradFleet. https://t.co/uO0gwFIUmW pic.twitter.com/ZogzHvH4yN — Shiv Aroor (@ShivAroor) January 4, 2020

La imagen de este pequeño canguro totalmente achicharrado después de quedar atrapado en una verja cuando intentaba huir de las llamas se ha convertido en uno de los símbolos de la tragedia ecológica australiana. No es el único, también dio la vuelta al mundo el vídeo de esta mujer intentando salvar la vida de un koala que se moría por culpa del fuego.

Vídeo

Este vídeo de un canguro buscando desesperadamente comida entre los restos de un incendio se ha convertido en otro símbolo del sufirmiento de los animales australianos ante los terribles efectos del fuego.

This kangaroo on Kangaroo Island trying to find food among the blackened ground. He even sniffed at that burnt yakka bush next to him #7NEWS pic.twitter.com/sdBLekDGzv — Casey Treloar (@CaseyTreloar) January 7, 2020

Los australianos se vuelcan en ayudar a los animales afectados

Pero dentro de tanto sufrimiento también hay un espacio para la esperanza, ya que son muchos los australianos que se están volcando para ayudar a los animales víctimas de los incendios en el país. Un ejemplo es este bonito vídeo, en el que una ciclista da de beber a un koala que huía del fuego.

Unas bonitas imágenes que restauran la esperanza en medio de tanto sufrimiento.

En este otro vídeo de ve a un grupo de koalas rescatados por unos jóvenes australianos para ser transportados a un lugar donde puedan recibir tratamiento médico.

19 year old Micah and 18 year old Caleb fill up their car with injured and orphaned koalas they’ve rescued from the bushfires on Kangaroo Island.

Well done guys.

pic.twitter.com/m3vmRvCwGU — Keira Savage (@KeiraSavage00) January 7, 2020

El primer ministro de Australia ha anunciado la creación de una agencia para recuperar el país tras los incendios forestales. Los incendios que están teniendo lugar en Australia se han saldado ya con la vida de 24 personas y cuatro bomberos más han resultado heridos en los más de 200 incendios activos en los estados australianos de Nueva Gales del Sur y Victoria, que han arrasado tres millones de hectáreas en el último mes.

En este contexto, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha anunciado la creación de una agencia nacional para la recuperación del país tras los devastadores incendios forestales que estará dirigida por el excomisionado de la Policía Federal australiana, Andrew Colvin, según ha informado el periódico 'Sydney Morning Herald'.

Morrison ha subrayado que la agencia utilizará una "serie de medidas de apoyo", entre las que se encuentran pagos para ayudar a los pequeños empresarios para recuperar las infraestructuras que se han visto afectadas, además de asistencia para eliminar los cadáveres de animales a causa de los incendios.