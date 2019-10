El tenso rifirrafe entre Pilar Rahola y Gabriel Rufián por la sentencia del procés

Tensión entre los sectores independentistas después de la sentencia del procés. Tanta, que Pilar Rahola ha recriminado al diputado de ERC, Gabriel Rufián uno de los mensajes que el republicano había compartido en redes sociales.

El Estado ha dictado hoy sentencia. El 10/11 Catalunya dictará la suya.#SentenciaProces — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 14, 2019

El mensaje, en el que Rufián animaba a los catalanes a ir a votar, no ha gustado a Pilar Rahola, que se lo ha reprochado.

Perdona @gabrielrufian però quina vergonya de tuit és aquest!!!! https://t.co/L2B8kzXaP6 — Pilar Rahola (@RaholaOficial) October 14, 2019

"Perdona, Gabriel Rufián, pero qué vergüenza de tuit es este", decía Rahola.

El mensaje de la tertuliana ha sido a su vez respondido por el productor de Polònia, Toni Soler, otro de los próceres del independentismo.

És el desig d'una victòria amplia de tot l'independentisme el 10N. Jo (confesso) també he pensat que és una resposta necessària. I les enquestes la refermen: Victòria amplia i plural. — TONI SOLER (@soler_toni) October 14, 2019

"Es el deseo de una victoria amplia del independentismo el 10 de noviembre. Yo confieso que también he pensado que es una respuesta necesaria", decía Soler.

Crec que avui no és el dia per demanar el vot. Em sembla un tuit innecessari i oportunista, en un dia molt sensible. — Pilar Rahola (@RaholaOficial) October 14, 2019

"Creo que hoy no es el día para pedir el voto. Me parece un tuit innecesario y oportunista, en un día muy sensible".

Al final, Rufián ha estallado y ha respondido así.

Si aquesta sentència és la seva venjança, la nostra ha de ser a una urna. De TOTS. De TOT l'independentisme i republicanisme català.



Entendre un altre cosa és no volver entendre. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 14, 2019

"Si esta sentencia es su venganza, la nuestra debe estar en una urna. De todos. De todo el independentismo y el republicanismo catalán. Entender otra cosa es no querer entender".