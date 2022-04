La tasa de ocupación de las prisiones de la Administración General del Estado se sitúa entre las más bajas de Europa

INFORME SPACE 2021

Con 73,4 internos por cada 100 plazas, los centros penitenciarios que dependen de la AGE tienen una ocupación 9,1 puntos inferior a la media europea.

El estudio recoge tiempos de estancia en prisión más prolongados, aunque el porcentaje de internos en situación preventiva está muy por debajo del que presenta la mayoría de países.

La tasa de mortalidad en los centros penitenciarios, con 32,8 fallecimientos por cada 10 000 presos, es inferior a la media de Europa.

El informe SPACE del Consejo de Europa actualiza las estadísticas penitenciarias y penales a 31 de enero de 2021.

El Consejo de Europa ha publicado el informe SPACE 2021, el estudio anual elaborado por la Universidad de Lausanne que actualiza las estadísticas penitenciarias y penales de los 47 Estados miembros a 31 de enero de 2021. Según este documento, las prisiones de la Administración General del Estado presentan una de las tasas de ocupación más bajas: 73,4 internos por cada 100 plazas.

Con 47 228 internos y una disponibilidad de 64 345 espacios residenciales, la ocupación de los centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado está 9,1 puntos por debajo de la media europea, situada en los 82,5 presos por cada 100 plazas. En el caso de las prisiones alemanas, el porcentaje de ocupación asciende a 81,6%; en Portugal, a 88,3%; en Francia, a 103,5%; y en Italia, a 105,5%. Dentro del territorio de la Unión Europea, solo Letonia, con 63 internos por cada 100 plazas, y Lituania, con 72,6, presentan cifras más bajas.

En cuanto a la tasa general de población reclusa, hay 119,1 presos por cada 100 000 habitantes en el territorio de la Administración General del Estado; una cifra tres puntos por encima de la media. Aun así, la tendencia es decreciente. De finales 2010 a enero de 2021, el número de internos ha descendido un 27,45%.

Menos presos preventivos, mayor dureza penal

El tiempo medio de estancia en prisión es también más amplio que el de otros países: 22,7 meses. La media europea se sitúa en los 12,4 meses. Además, en los centros de la Administración General del Estado, un 25,7% de los internos cumple penas de entre 5 y 10 años; la horquilla más frecuente en Europa es la que va del año a los 3 años de condena (24,1%).

El número de internos en prisión preventiva, sin embargo, está muy por debajo. En las cárceles de la AGE solo un 15,2% se encuentra en situación provisional; un porcentaje 13,7 puntos inferior al 28,9% de Europa.

Del mismo modo, los centros penitenciarios de la Administración General del Estado presentan cifras inferiores a la media en número de condenados por homicidio ?un 7,7% frente a un 13,9%?, por violación (rape, según la terminología que emplea SPACE) ?2,9% frente a 4,6%?, por hurto ?2,3% frente a 15%? y por delitos contra la seguridad vial ?2,7% frente a 4,5%?. También sucede con el resto de delitos de carácter sexual ?un 4,6% frente al 4,8%? y con aquellos contra la salud pública: 17,2% frente a 18,1%.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No ocurre así en el caso de los delitos contra el patrimonio, a excepción del hurto. En los centros de la AGE cumplen pena privativa de libertad por robo (robbery) un 31,9% de los internos; en Europa la media se sitúa en el 10,1%. En cuanto a los delitos económicos, con un 5,2% se supera el 4,3% europeo; no así las cifras de países como Francia (7,1%) o Alemania (9,8%). En materia de terrorismo, no hay diferencia: 0,5%.

Tasa de mortalidad

En el año de la pandemia, la tasa de mortalidad en los centros penitenciarios de la Administración General del Estado fue de 32,8 fallecimientos por cada 10 000 internos; por debajo de la media en Europa: 33,1 muertes por cada 10 000 presos. La cifra es, además, inferior a la de países como Francia (con una tasa de 41,8) o Portugal (65,7), y superior a la de Italia (29,1) o Alemania (18,5).

Se registraron, además, 10,8 suicidios por cada 10 000 internos. En Europa, la media fue de 7,2. Francia, con 27,9; Portugal, con 18,4; e Italia, con 11,4, presentaron cifras más elevadas. Alemania registró 5,3 suicidios por cada 10 000 internos.

1,9 internos por cada profesional penitenciario

En cuanto al personal penitenciario, con una plantilla de 24 486 trabajadores, la Administración General del Estado presenta una ratio de 1,9 internos por cada profesional.

En los países de nuestro entorno, Portugal tiene 1,7 presos por cada funcionario; Alemania, 1,5; Francia, 1,5; e Italia, 1,3. La media europea está en 1,5.

Puedes visitar nuestra sección de España para leer más noticias.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes bajarte sin ningún coste la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.

.