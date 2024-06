Talleres y visitas guiadas recrearán la vida romana de La Olmeda (Palencia) en las V Jornadas Europeas de Arqueología

La Villa Romana de la Olmeda, en la localidad palentina de Pedrosa de la Vega, acogerá del 14 al 16 de junio la quinta edición de las Jornadas Europeas de Arqueología con el objetivo de acercar al público los métodos de análisis, investigación y conservación aplicados al patrimonio arqueológico y a la comprensión y divulgación, en este caso, de este yacimiento romano.

En esta edición la Diputación de Palencia, a través del Servicio de Cultura, ha programado varias actividades para divulgar y compartir esta iniciativa, enmarcadas dentro de 'CVLTVRO 2024', una cita con la historia y la vida diaria de los pobladores de La Olmeda.

Durante el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, se realizará un recorrido guiado por el yacimiento de Pedrosa de la Vega, y se hará hincapié em aspectos no tratados en profundidad en las visitas guiadas habituales, como la conservación y consolidación de los mosaicos 'in situ', las excavaciones, hallazgos, descubrimiento, gestión y proyecto de reforma del edificio cobertor 'Noli me tangere' inaugurado en 2009.

Estos recorridos tendrán lugar el 15 de junio a las 13:00 horas y el 16 de junio a las 12:00 horas y las plazas son limitadas, por lo que es necesario la inscripción previa a través del teléfono 979 119 997 en horario de apertura de La Olmeda, de martes a domingo de 10:30 a 18:30 horas.

Igualmente, se han programado talleres sobre 'La medicina romana que tendrán el 14 de junio en dos turnos a elegir, de 12:00 a 14:00 o de 16:00 a 18:00 horas y está dirigido a mayores de 18 años, con un precio de 15 euros.

El taller acerca a la sociedad actual la medicina romana de forma totalmente experimental, a través de réplicas de piezas originales y con expertos que darán una perspectiva científica. Con un grupo reducido de participantes se procura crear un escenario idóneo donde el público pueda vivir una experiencia inmersiva sobre la medicina romana.

Este taller será impartido por el equipo de estudio y divulgación de la medicina en época romana, KHEIRONIDES.

Otro de los talleres es 'El oficio de musivario', programado para el 15 de junio en dos turnos a elegir, de 12:00 a 13:30 o de 16:00 a 17:30 horas y dirigido a un público familiar a partir de 7 años, con un precio de cinco euros.

Se trata de un taller demostrativo de mosaico romano, herramientas, materiales y técnicas utilizadas por los artesanos, conociendo no sólo la manera de trabajar de los musivarios, sino que además se podrá recorrer la villa descubriendo curiosidades sobre sus mosaicos. Se trata de una actividad dirigida por Carlos Vela, restaurador y conservador de la Villa Romana La Olmeda.

'Tabula cerata. Escritura en tabla de cera' es otro de los talleres que se llevará a cabo el 16 de junio a las 11:00 horas dirigido a niños de 6 a 12 años y con un precio de cinco euros.

En este taller se conocen los diferentes utensilios de escritura, como el cálamo o pluma y la manera de usarlos. Los participantes realizan su propia tabula cerata y stylus, para después poder utilizarlos al estilo romano y estará dirigida por Sexto Mario, especialistas en arqueología y educación.

El último de los talleres es 'Perfumes romanos', previsto para el 16 de junio a las 12:00 horas y con una duración de dos horas, dirigido a mayores de 16 años y con un precio de cinco euros y también estará dirigida por Sexto Mario.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las Jornada de Arqueología son una iniciativa del Ministerio de Cultura de Francia y que en España están coordinadas por las subdireciones generales del Instituto del Patrimonio Cultural de España y de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales.

En esta edición, la Diputación de Palencia ha programado una serie de actividades "para tener una cita con la vida diaria y la historia de quienes poblaron La Olmeda".