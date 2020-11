Los escaladores que entrevistaron a Fernando Simón piden perdón por sus desafortunados comentarios: "Sexistas"

Los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou se han visto obligados a pedir perdón a todos sus seguidores después de las críticas que han recibido tras la entrevista por 'streaming' que recientemente realizaron al epidemiólogo Fernando Simón.

El centro de la polémica estuvo en el momento en el que los escaladores planteaban la siguiente cuestión a Simón, que se ha convertido en la cara visible de la gestión de la crisis de la covid-19: “Una cosa que no nos ha quedado claro, ¿te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas?”

Una pregunta a la que, lejos de no responder, Fernando Simón contestó con una previa carcajada: “No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después”.

Pero no todo quedó en ese comentario jocoso del epidemiólogo, ya que añadió: “He tenido mucho miedo a las mujeres. No sé por qué. Soy muy enamoradizo y eso me daba miedo. Pero me he llevado siempre muy bien con hombres y con mujeres”. Unas declaraciones durante la entrevista que desató también las risas de Iker y Eneko.

El Consejo de Enfermería, dispuesto a pedir la reprobación parlamentaria

Como hemos comentado, el comentario no ha sentado bien a los usuarios, quienes tildaban los comentarios de Fernando Simón como “sexistas”, además de considerar que, con la que está cayendo, no está el horno para bollos y hacer comentarios jocosos de este tipo, cuando nos encontramos en plena segunda ola de la pandemia.

De hecho, el Consejo General de Enfermería adelantó que estaba dispuesto a pedir la reprobación parlamentaria por estos comentarios que califican de “sexistas, vejatorios y primitivos” contra las enfermeras.

“Llevamos años luchando por deshacernos de estereotipos machistas y retrógrados que durante tantos años nos han perseguido injustamente por ser un colectivo sanitario mayoritariamente femenino”, exponía la vicepresidenta del Consejo de Enfermería.

Eneko, obligado a publicar un vídeo para pedir perdón

Ante el revuelo generado, uno de los presentadores del programa, Eneko, ha grabado un vídeo que ha publicado a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que pide perdón a aquellos que ha podido ofender sin intención por parte suya o la de su hermano Iker.

“Buenos días, aquí estamos en la montaña. Es para desearos un buen lunes y una buena semana. Pedir discupas a todo el mundo que se haya sentido herido por algunos de los comentarios que hicimos en el último 'Speaking Pou' que hicimos con Fernando Simón. Si hay algo que no os pareció bien, perdón. De verdad, de corazón. Somos gente que suma, no entramos en polémica, o tratamos de no hacerlo, tiramos buen rollo a todo el mundo y esa es la vida que entendemos y que nos gusta. Si os habéis sentido ofendidos, ya nos podéis perdonar”, expresaba el escalador durante el vídeo difundido en las últimas horas.