Susana Díaz critica el "disparate" político madrileño y replica a Marín que ella convocó en 2018 por su falta de apoyo

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha criticado el "disparate" en el que, en su opinión, se ha instalado la política madrileña, y, en respuesta al vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha diferenciado la convocatoria de elecciones anticipadas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), para el próximo 4 de mayo, de la que ella realizó para los comicios andaluces del 2 de diciembre de 2018, que, según ha sostenido, acordó después de que el líder de Cs le trasladara que "no podía aprobar más nada ya en el Parlamento de Andalucía".

En una entrevista concedida a Europa Press, la dirigente socialista ha replicado así a Juan Marín, quien el pasado lunes señalaba que la convocatoria de elecciones anticipadas en Madrid por parte de Isabel Díaz Ayuso le "recordada mucho" a la que adoptó la entonces presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, al convocar las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018, unos meses antes de que concluyera la legislatura, con "el único objetivo" de "ganar escaños".

Ante eso, Susana Díaz ha aseverado que Marín "sabe que falta a la verdad", porque esas elecciones de 2018 solo fueron "tres meses antes del final de la legislatura, no en el ecuador" de la misma, como llegan las que ha decretado Díaz Ayuso, y la convocatoria de dichos comicios andaluces se produjo entonces "porque él mismo --el líder de Cs en Andalucía-- me trasladó a mí que no podía aprobar los Presupuestos" de la Junta para 2019, y que "no podía aprobar más nada ya en el Parlamento" autonómico, según ha aseverado la líder socialista.

"Lo que ocurre", según ha continuado Susana Díaz, es que Marín "ahora tiene que complacer, y de qué manera, a (Juanma) Moreno Bonilla, porque se siente más cerca de Moreno Bonilla que de Inés Arrimadas --la presidenta nacional de Cs--; más cerca del Partido Popular que de Ciudadanos", partido "en el que milita" el vicepresidente de la Junta, según ha recordado la dirigente socialista.

Juan Marín "sabe perfectamente que falta a la verdad" y que las elecciones andaluzas de 2018 "fueron tres meses antes" del final real de la legislatura "porque se negó a aprobar ni el Presupuesto ni nada ya", según ha insistido Susana Díaz antes de apostillar que el dirigente de Cs está ahora "de meritorio del Partido Popular" y del líder del PP-A y presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Sobre la política nacional y madrileña, Susana Díaz ha lamentado las "peleas" que se registran "en el Congreso de los Diputados, las salidas de tono o los disparates" que ya se han hecho "normales". "En las elecciones madrileñas, el disparate de quién lo dice más grande se ha vuelto algo normal, pero eso para mí no es normal, y creo que para la inmensa mayoría de la gente no es normal", según ha reflexionado la líder socialista, quien en ese sentido ha apostado por "no normalizar el disparate".

PABLO IGLESIAS, "IMPREVISIBLE"

Asimismo, sobre la decisión de Pablo Iglesias de abandonar el Gobierno central para concurrir a las elecciones del 4 de mayo encabezando la candidatura de Unidas Podemos, Susana Díaz ha comentado que "Pablo Iglesias es Pablo Iglesias, y está acostumbrado a hacer este tipo de cosas", y "suavemente" diría que es "imprevisible".

"Él sabrá", ha añadido la líder socialista andaluza antes de puntualizar que ella intenta "no meterse en lo que hacen otras fuerzas políticas" distintas a la suya, "aunque muchos se meten en lo que hacemos nosotros dentro del PSOE", según ha advertido.

También ha dicho que desconoce "cuáles son los objetivos" de Pablo Iglesias, y que, de cualquier modo, ella no va a ser "comentarista de las elecciones madrileñas" ni a "formar parte del disparate en el que se ha instalado la política madrileña".

En ese sentido, ha añadido que espera que "un hombre sensato" como el candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, "sea capaz de conseguir el apoyo mayoritario de los madrileños", que "merecen salir del disparate e instalarse en la normalidad, en el respeto, en lo que tiene que ser una convivencia natural entre quienes piensen distinto, vivan en barrios diferentes, opinen de manera distinta", y no en el "disparate en el que nos ha instalado la política madrileña y el enfrentamiento permanente".

Tras advertir de que ha escuchado ideas a Díaz Ayuso "más o menos como que los españoles estaban contra los madrileños", Susana Díaz ha manifestado que si se recurre "al frentismo, a generar odio y ese tipo de cosas, malo", y que "si vas a las vísceras es que no tienes las ideas y los valores para poder confrontar limpiamente en un proceso electoral, y a mí eso no me gusta", según ha advertido la líder socialista.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En todo caso, Susana Díaz ha querido destacar, más allá de la salida de Iglesias del Ejecutivo, que hay "un Gobierno progresista en un momento muy complicado para España, y siempre es positivo que cuando viene una crisis económica se ponga humanidad".

Al respecto, ha llamado la atención acerca de que, "en la crisis del 2008-2012, España entera se entrampó e hipotecó para salvar a los bancos, y los bancos dejaron tirada a la gente" mientras gobernaba el PP en el país, con "gente pasándolo muy mal". "Ahora, en cambio, con un Gobierno progresista, hay ERTE --expedientes de regulación temporal de de empleo--, ayudas por cese por actividad a las empresas, salario mínimo que sube, renta de inserción para ayudar también a aquellas familias que no tienen otro tipo de recursos", según ha abundado Susana Díaz, quien ha defendido así que la "hoja de ruta" del Ejecutivo de Pedro Sánchez es "radicalmente distinta" que la del gabinete que en la crisis anterior presidía Mariano Rajoy (PP).

"TODA LA ENERGÍA" PUESTA EN ANDALUCÍA

En todo caso, Susana Díaz ha señalado que, "fuera de Andalucía", ella no se mete "en nada" ni se ocupa "de nada" de lo que ocurre en otros territorios, porque "toda la energía" la tiene "puesta en mi tierra". "Creo que lo que los andaluces quieren que hagamos los socialistas andaluces es no salirnos de nuestro carril, de nuestro camino", ha reflexionado al respecto.

En esa línea, ha señalado que los socialistas andaluces "estamos en lo que estamos, en los problemas de los ciudadanos, y no nos van a ver en ninguna otra historia", según ha aseverado, y al respecto ha subrayado que "cuando todavía hay gente falleciendo" por la pandemia actual, todavía hay gente que "no se ha podido despedir de sus seres queridos" que han muerto por Covid, hay personas "en la UCI luchando por vivir", y también luchando por "salvar" su bar, su tienda, su agencia de viaje, su "negocio de toda la vida", los socialistas andaluces "no vamos a perder ni un minuto" en otras cuestiones ajenas a la pandemia, según ha zanjado.