Jorge Javier Vázquez se 'venga' de Pedro García Aguado y estalla contra él: "Me linchó sin necesidad"

Jorge Javier Vázquez ha reabierto un melón que parecía cerrado. El presentador de 'Sálvame' ha arremetido contra Pedro García Aguado, el que fuera presentador de 'Hermano Mayor' después de que esta semana haya dado el salto a la política. En concreto ha recordado un pequeño rifirrafe que tuvieron en redes sociales con Dakota como protagonista.

Nos ponemos en antecedentes: durante esta última edición de 'Supervivientes', Dakota fue “castigada” por el programa por su comportamiento y a causa de ello le impidieron hablar con su familia por teléfono, algo que ella quería con todas sus fuerzas. Jorge le echó tal bronca a la concursante que Pedro salió en su defensa en redes sociales y escribió lo siguiente:

“Mi más sincero apoyo a Dakota y admiración a su valentía. Ojalá este concurso le aporte y no le reste, aunque viendo el comportamiento del presentador no las tengo todas conmigo. Dakota cambió y fue muy Valiente. No puedo decir lo mismo del presentador”, seguido del hashtag #todoscondakota.

Esto sucedió el pasado mes de mayo, y casi 4 meses después el presentador ha decidido volver a recordar ese momento y ha arremetido contra el político en su blog de Lecturas.

Primero, el presentador de Telecinco ha criticado el nombramiento de García Aguado como parte del gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid. "Esperaba que, dado mi conocimiento de la noche, me nombrara responsable de antros, afters y chills. En fin, otra legislatura será", escribía Jorge Javier.

Además ha contado cómo se conocieron y la buena relación que aparentemente tenían: “Conocí a García Aguado en Mediaset. Lo entrevisté en ‘Hay una cosa que te quiero decir’ y, luego, creo recordar que coincidimos en alguna cena de presentadores de Navidad. Nos tratábamos con cariño, o al menos eso deduje yo. Él se mostraba muy simpático conmigo, las cosas como son”.

Después de recordar el lío que se formó en redes tras su bronca con Dakota, ha lanzado varias preguntas retóricas al aire dirigidas a García Aguado: “Cuando me enteré de lo que había hecho, no me lo podía creer. Él, que trabaja de mediador, que intenta solucionar conflictos, ¿no cree que hubiera sido mejor llamarme para hacerme ver que, según él, me había equivocado? ¿No entiende que para proteger a Dakota me dio una innecesaria hostia pública a mí? ¿Que en vez de apaciguar los ánimos alentó la guerra tirando del hashtag #todoscondakota?”.

Todo esto lo ha titulado con sus declaraciones más contundentes, que no han dejado lugar a la duda: "Pedro García Aguado me linchó en público sin necesidad". ¿Habrá contestación por parte de Pedro?

Pero no solo ha cargado Jorge Javier Vázquez contra García Aguado, también ha criticado tanto a Santiago Abascal como a Cayetana Álvarez de Toledo. Del presidente de Vox el presentador lo ha calificado de "muermo", mientras que de la portavoz del Partido Popular en el Congreso Jorge Javier: "acabará sepultada por su propio ego y por las babas de sus aduladores".