El último adjetivo con el que Rosa Díez carga contra Pedro Sánchez y su última medida feminista

El nuevo curso político ha arrancado y todavía se desconoce cuál es el futuro a corto plazo del Ejecutivo. Pedro Sánchez ha presentado un decálogo de 300 medidas para intentar convencer a Unidas Podemos y poder crear un gobierno “progresistas” que evite volver a las urnas el próximo 10 de noviembre.

Medida "progresista"

El PSOE plantea en su 'Propuesta Abierta para un Programa Común Progresista' la gratuidad de la primera matrícula universitaria en carreras denominadas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para las chicas cuando la carrera elegida tenga de media menos de un 30% de estudiantes mujeres. Esta es una de las novedades que se incluyen en el documento y que no recogían previamente ni el PSOE ni Unidas Podemos en sus anteriores programas.

La propuesta pretende, según indica el nuevo programa de los socialistas, potenciar las vocaciones en disciplinas técnicas y científicas entre las chicas "para cerrar la brecha de género en estos estudios". Además, con tal fin, el PSOE se compromete a estudiar la aplicación de puntos adicionales en las solicitudes de becas para estos estudios de grado y postgrado.

En este sentido, el partido liderado por Pedro Sánchez pretende trabajar para "asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación universitaria". Para ello, continúan con la idea de incrementar la dotación de becas y ayudas al estudio (reduciendo el efecto de los umbrales de renta) y con la derogación de los límites mínimos en todo el Estado para los precios de las matrículas.

Críticas por esta decisión

La fundadora de UPyD , Rosa Díez , muy activa en las redes sociales, ha mostrado su opinión en redes sociales, siendo muy crítica con la decisión del grupo socialista: "Al impostor que vive en la Moncloa no le gusta que las mujeres estudien filosofía, o derecho, o medicina. A Sánchez lo que de verdad le gusta es tutelar a las ‘pobres mujeres’ que no sabrían qué hacer si un macho alfa como él no las guiara por el buen camino. Impostor", ha señalado la política.