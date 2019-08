El sorprendente corte de Revilla a una presentadora de televisión en directo

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, siempre es un político que deja titulares y que no tiene miedo a decir públicamente lo que piensa. Esta mañana le han invitado a participar en el programa matinal de Antena 3, Espejo Público. En ausencia de Susana Griso, lo presenta Lorena García, que se ha quedado perpleja cuando Revilla le ha pegado un tremendo corte.

La presentadora le ha agradecido al cántabro la presencia para hablar sobre la actualidad política: ''Gracias por aceptar nuestra invitación''. Revilla sin pelos en la lengua ha contestado cortante a Lorena, ''Pues sí mira. Está bien que me las des. porque no tengo ninguna gana de hablar para decir siempre lo mismo. Y no voy a deciros que no porque sé que tenéis que cubrir una serie de horas de programa'', reprochaba el presidente de Cantabria. García no sabía qué contestar y solo le ha salido decir ''Pero siempre es un placer escucharle''. Revilla sin cambiar la cara de malestar ha vuelto a quejarse: ''Pero escuchar lo mismo siempre...".

Tras este comienzo tan cortante, el líder del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha comenzado su aparición mostrando su "perplejidad" ante la propuesta del PP de plantear un candidato alternativo a Sánchez. "Lo del candidato alternativo a Sánchez propuesto por el PP es algo increíble, estoy perplejo, nunca había visto un partidismo tan cainita como en la actualidad, sin voluntad ninguna de mirar los intereses de España". Para el cántabro "ahora los partidos son enemigos en vez de rivales" y solo ve viable dos opciones "O Sánchez sale como presidente del gobierno o volveremos a repetir las elecciones".

Por otro lado, Revilla culpa a Podemos de la situación que tenemos ahora mismo en España: "Si no han tocado poder ni en una junta vecinal, para mi la oferta del PSOE era más que generosa y no lo van a volver a ofrecer. Si supieran el daño que están haciendo a los ciudadanos con esta situación de no tener gobierno, se lo pensarían dos veces antes de actuar", concluía molesto el presidente de Cantabria.