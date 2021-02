El señalamiento de Podemos al PSOE dentro de Moncloa: la mitad del Gobierno, criticado públicamente

Nadie dijo que la coalición de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos iba a ser fácil. De hecho, las marejadas son prácticamente continuas desde que el partido de Pablo Iglesias dio el salto a La Moncloa. Tanto es así que la mitad del Ejecutivo (11 ministros: son 22 en total y cinco llegaron de la mano de la formación morada) ha recibido críticas por parte de los principales socios de Pedro Sánchez.

Estos son los señalamientos más destacados que han tenido que soportar buena parte de los políticos socialistas presentes en el equipo gubernamental por parte de Podemos.

Carmen Calvo

La vicepresidenta primera del Gobierno ha tenido sus diferencias con la ministra de Igualdad, Irene Montero, debido al borrador de la nueva Ley Trans. A Calvo le gustaría fusionar en un solo proyecto las propuestas del Ministerio liderado por Montero a este respecto y también en materia LGTBI. Sin embargo, la política de Podemos quiere dos leyes en lugar de una.

“Es sorprendente y nos lleva a preguntarnos si este debate no tiene más que ver con que Unidas Podemos esté en el Gobierno y en concreto en el Ministerio de Igualdad”, llegó a expresar el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, sobre esta disparidad de opiniones.

Nadia Calviño

Fernando Alvarado / EFE

Es de sobra conocida la tensión siempre latente entre la vicepresidenta tercera y Pablo Iglesias desde prácticamente el inicio de la coalición. El último desencuentro de la ministra de Economía con Podemos ha tenido que ver con la condonación de la deuda que varios economistas pidieron al BCE.

La propuesta vino avalada tanto por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, como por el responsable económico de Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Sin embargo, el BCE no la aprobó. Ni tampoco Calviño: “No es productivo en este momento abrir debates que descentren la atención de lo que es la prioridad, el crecimiento económico”.

Teresa Ribera

Para cerrar el círculo de personas inmediatamente por debajo de Sánchez criticadas por Podemos, la vicepresidenta cuarta también ha generado suspicacia. El partido de Iglesias llegó a romper con Ribera ante su “negativa reiterada” a vetar el corte de suministros a los colectivos más vulnerables: se llegó a hablar de filtraciones interesadas, llamadas sin responder, ninguneo...

Al final, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de diciembre la ampliación de la prohibición de cortar la luz, el agua y el gas hasta el final del estado de alarma. Aun así, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya está entre las más hostiles con Podemos, según opinan en este último partido.

Margarita Robles

También muy señalada desde Podemos, que denominó a la ministra de Defensa “la favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con Vox” (Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030).

“El presidente es Sánchez. Y eso nadie debería olvidarlo, incluso dentro del Gobierno […] No es razonable hacer oposición estando en el Gobierno”, expuso Robles en noviembre de 2020.

Fernando Grande-Marlaska

Chema Moya / EFE

Las palabras de Margarita Robles que acabamos de recordar se dieron, entre otros motivos, por la polémica de Podemos con el ministro del Interior a colación de la política migratoria en España. Las devoluciones en caliente y la futura ley de asilo (Marlaska quiere endurecer la regulación, mientras que en Podemos quieren ser menos restrictivos) marcaron la disputa.

Sobre todo, con la situación en Canarias de por medio. De hecho, la filial en las Islas de la formación morada llegó a exigir la dimisión de Marlaska el pasado noviembre, ya que “claramente no está a la altura de las circunstancias y se ha visto sobrepasado por una gestión que supera sus capacidades”. El partido no secundó la propuesta a nivel nacional, pero ahí quedó el lance.

José Luis Ábalos

El ministro de Transportes es uno de los últimos componentes socialistas del Gobierno que ha puesto en jaque a Podemos. Todo viene por la futura Ley de Vivienda. El también secretario de Organización del PSOE se niega a expropiar el 30% de viviendas vacías para el alquiler social. Tampoco quiere que la definición de gran propietario cambie (de más de 10 pisos a más de cinco). Ambas propuestas llevan el sello de la formación morada.

María Jesús Montero

El control del gasto que intenta llevar a cabo la ministra de Hacienda no gusta a Iglesias y compañía. Su condición de portavoz del Gobierno tampoco convence en Podemos, que la ha llegado a tildar de “portavoz del PSOE” y de “incapaz”. En las filas moradas se han llegado a sentir “traicionados” y “atacados” por Montero. Además, no sienta bien su afinidad con Nadia Calviño.

La relación dista mucho de ser sencilla también desde el punto de vista de la ministra, que ya tuvo una discusión pública con el vicepresidente segundo del Gobierno (al que llamó “cabezón”) en los pasillos del Congreso.

Arancha González Laya

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. EFE/ Robert GhementROBERT GHEMENT

Cuando Pablo Iglesias afirmó hace unos días que “España no es una democracia plena”, lo hizo para darle la razón al ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov: comparó a los políticos presos catalanes con el opositor más conocido de su país, Alexei Navalny.

“Quisiera recordar que en España todos los ciudadanos, todos, tienen garantizados sus derechos y libertades y no hay presos políticos, hay políticos presos”, le respondió a Lavrov nuestra ministra de Exteriores. Después, llegaron las palabras de Iglesias. Y, más tarde, una reafirmación de González Laya: “La democracia, en España, es plena, sólida y fuerte”.

José Luis Escrivá

El cálculo del cómputo de las pensiones (está sobre la mesa ampliar el período de cotización de 25 a 35 años) motivó que la formación morada hablase de “huelga general”. Aunque aún fue más allá: el partido de Pablo Iglesias intentó forzar la dimisión del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones debido a sus reformas. El cese no se produjo, pero quedó claro que Escrivá está en la 'lista negra' de Podemos en lo que respecta a los ministros socialistas.

Isabel Celaá

Poco antes de que arrancase la última vuelta al cole, desde Podemos acusaron a la ministra de Educación de “falta de liderazgo respecto a las comunidades”. Las dudas sobre cómo sería el regreso a las aulas debido al repunte de la pandemia provocaron unos reproches que Celaá se quitó de encima rápidamente: “No le pregunté a Pablo Iglesias por las críticas porque no las he escuchado. No voy a distraerme. Tengo mucho trabajo”.

Juan Carlos Campo

El ministro de Justicia estuvo en el punto de mira de Podemos en marzo de 2020 debido a la Ley de Libertad Sexual, con el “sólo sí es sí” por bandera. Las discrepancias entre Campo y la impulsora del proyecto, Irene Montero, llevaron a que el primero tumbase el borrador inicial del texto.

Por eso, Pablo Iglesias declaró, una vez atada la ley, que en las “excusas técnicas” había “mucho machista frustrado”. “A veces, los políticos hablamos demasiado”, respondió Campo por, aunque indirectas, alusiones.