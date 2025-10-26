El consejo de Paco González a Poli Rincón para el Clásico de este domingo: "Si sufres así contra la Juventus..."

El Real Madrid quería mantener el pleno de victorias en la Champions League y para lograrlo debía superar a la Juventus, que visitaba el Santiago Bernabéu en la tercera jornada de la competición europea. Objetivo que logró con mucho sufrimiento antes de enfrentarse este domingo al FC Barcelona en el 'Clásico'.

EFE Xabi Alonso da instrucciones a sus jugadores durante el Real Madrid - Juventus.

COURTOIS Y BELLINGHAM SOSTIENEN AL REAL MADRID

El conjunto blanco intentó dominar, pero enfrente se encontró con un conjunto italiano que llevó todo el peso del ataque e incluso puso en aprietos a Courtois en los primeros minutos del partido. Con el paso de los minutos, el Real Madrid se acercó a la portería de Di Gregorio y rozó el gol con tres disparos. Uno de Tchoaumeni desviado por Kalulu, otro de Brahim y uno de Mbappé que el guardameta desvió con la cara.

El gol se le resistió a los dos equipos la primera parte. Tras el descanso, fue Courtois el que negó, con una gran parada, el gol a Vlahovic tras una cabalgada desde su propio campo. Y fueron los pupilos de Xabi Alonso quienes encontraron el premio del gol en la segunda parte.

EFE Bellingham celebra con Vinicius el 1-0 del Real Madrid contra la Juventus.

Vinicius finalizó una magistral jugada con un disparo que fue por el palo izquierdo y el rechace lo aprovechó Bellingham para marcar el 1-0 a placer. El Real Madrid con el marcador a su favor se volcó sobre la portería de un Di Gregorio que evitó una goleada con varias paradas. Openda pudo empatar en la recta final, pero su disparo lo desvió Asencio lanzándose al césped en una acción para salvar el pleno de victorias antes del Clásico.

EL CONSEJO DE PACO GONZÁLEZ A POLI RÍNCON

A la conclusión del partido, Poli Rincón analizó con cierto pesimismo el juego del equipo blanco. "Ganar a la Juventus, por mucho que digamos, es complicado y no es ninguna tontería", empezó diciendo el comentarista de Tiempo de Juego.

EFE MADRID, 22/10/2025.- El portero del Real Madrid Thibaut Courtois (d) en acción este miércoles, durante el partido de la jornada 3 de la Liga de Campeones UEFA, entre el Real Madrid y la Juventus, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. EFE/ JuanJo Martín

Y agregaba: "En tu casa, en un partido como el de hoy, tu portero no puede ser el mejor del partido. Algo pasa cuando rematas 16 veces y no eres capaz de ganar más que 1-0. Y lo mejor del partido es no haber encajado gol".

Para finalizar, Poli Rincón comentó: "El equipo se posiciona mal, concede muchas contras y ocasiones. Y todo eso hay que solucionarlo. También sufro viendo a Bellingham porque lo da todo, pero corre sin sentido".

Los comentarios no terminaban de convencer a Paco González que hizo una recomendación a Poli Rincón de cara al 'Clásico' del próximo domingo. "Escúchame, si vas a sufrir tanto... el domingo no veas el partido", era el consejo del directo de Tiempo de Juego al comentarista.