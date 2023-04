Sanxenxo espera la llegada de Juan Carlos I: lo que se sabe sobre el regreso del Rey Emérito a España

La villa turística descansa y espera para este miércoles recibir de nuevo con los brazos abiertos a Don Juan Carlos, en su segunda visita a España desde que decidió marcharse a vivir a Abu Dhabi en agosto de 2020 por la controversia sobre su patrimonio en el extranjero. Al llegar en un avión privado, no se ha confirmado a qué hora aterrizará, pero está previsto que llegue sobre las 12 del mediodía al aeropuerto de Vigo, desde dónde se trasladará en coche hasta Sanxenxo, donde le esperan sus amigos y muchos vecinos y visitantes curiosos.

"A mí muy bien, me gusta que venga, a mí me gusta el rey; a mí me parece muy bien, es más hasta para Sanxenxo le viene bien que venga; parece que no, pero siempre está mucha gente y le da vida; pues siempre también es una publicidad buena en este caso para el pueblo, para que también haya cierto turismo y al final no deja de ser vida económica también para todos", explican varios vecinos. El rey emérito regresa once meses después de su primer viaje, aunque la previsión es que su estancia esté marcada por la discreción.

A diferencia del año pasado, el alcalde aseguraba no tener confirmación oficial de la llegada del rey emérito, pero esperaba que sea uno más en las regatas del fin de semana. Después del malestar que causó en el Gobierno su anterior estancia en Sanxenxo y su negativa a dar explicaciones por su comportamiento personal tras las irregularidades fiscales que cometió en los últimos años de su reinado y tras la abdicación, estará con sus amigos de la vela hasta el domingo, según su plan inicial.

Controversia

En Zarzuela consideran particularmente "inoportuno" que la visita se produzca en estos momentos dada la proximidad con las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y, por tanto, en periodo preelectoral, aunque reconocen que se trata una decisión personal del padre del Rey y la enmarcan en su vida privada, como también ha hecho el Gobierno. El antiguo monarca aterrizará procedente de Londres, donde el lunes por la noche acudió a un exclusivo club acompañado de amigos y donde asistió al choque entre el Real Madrid y el Chelsea en la Champions League.

En el Gobierno, han adoptado una posición menos asertiva en esta ocasión, enmarcando la visita en el ámbito privado. No obstante, la portavoz, Isabel Rodríguez, sí que ha aclarado que el Gobierno sigue siendo de la opinión de que Don Juan Carlos debería brindar algún tipo de explicación por sus actividades en el pasado. Al margen de ello, Moncloa no ha querido comentar la visita, una decisión personal del emérito, a la espera de ver cómo transcurre finalmente la misma. No ha ocurrido lo mismo con sus socios de Gobierno y de legislatura.