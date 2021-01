Sanidad confirma que la próxima semana llegarán las mismas dosis de la vacuna

El Ministerio de Sanidad ha querido dejar claro que la próxima semana llegarán las mismas dosis que se vienen recibiendo hasta la fecha de la vacuna de Pfizer, esto es 351.000 que podrían llegar a ser 422.000 si se administran los seis viales que contiene cada dosis y no cinco como sucede en algunas regiones.

En rueda de prensa, el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del SNS, Alfredo González, ha desmentido que Pfizer vaya a reducir en un 17% las dosis que suministra a nuestro país, de manera que las comunidades van a recibir los viales que se comunicaron en diciembre, un "porcentaje que es muy inferior a ese 17%", como ha pasado puntualmente ya en las dos últimas semanas.

Serán así 351.000 dosis para el conjunto de las autonomías "que serán repartidas de acuerdo a los criterios equitativos a los cuatro primeros grupos de vacunación", ha dicho González, que ha destacado que "el sistema sanitario está perfectamente preparado para administrar estas dosis y muchas más".

Lo que ocurre es que las vacunas "son las que son y son las que pueden llegar de acuerdo a los contratos firmados" con la UE.

Con todo, ha enfatizado que el ritmo de vacunación es "muy positivo" y que "se va a incrementar" en las próximas semanas y meses en cuanto entren las nuevas vacunas, como la de Oxford, que serán autorizadas por la Agencia Europa del Medicamento.

Además ha confiado en que esas nuevas vacunas tengan unas "condiciones de conservación más favorables que la de Pfizer", lo que va a "facilitar la logística y administración", de manera que "antes del próximo verano el 70% la población esté ya vacunada".

Sí que se ha referido a la polémica respecto a los cinco y no seis viales que se extraen de cada dosis explicando que "es verdad que en algunas comunidades no pueden" extraer ese sexto vial, si bien muchas ya se aproximan al 90% de extracción total y aquellas que no lo pueden está "trabajando seriamente" para lograrlo.

En cuanto a los problemas de la Comunidad de Madrid que ha suspendido el plan de vacunación a sanitarios de primera línea, González ha recordado que a la región se le entregaron 172.000 dosis y que debería tener un stock de unas 30.000 si se calcula con la extracción de cinco dosis por vial.

Pero ha señalado que esa suspensión se debe a que la comunidad ha priorizado la vacunación en residencias porque aún quedan personas en estos centros por vacunar, si bien ha precisado que "esta es una decisión del Gobierno regional" que es, no obstante, "coherente" con el plan de vacunación de Sanidad por ser personas del grupo 1.

Además, ha asegurado que el suministro de vacunas para Madrid esta "garantizado" para "las cuatro próximas semanas".