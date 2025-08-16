Sánchez viajará este domingo a las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León

Las llamas devoran todo a su paso en el incendio forestal en A Rúa (Ourense)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará mañana por la mañana a las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense y León, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.

Según fuentes de Moncloa, el jefe del Ejecutivo hará posteriormente una declaración en un Puesto de Mando Avanzado.

A lo largo de la próxima semana, el presidente también visitará otras zonas afectadas por los incendios.

[Noticia en ampliación]