Sánchez-Garnica recalca que la "línea roja" del PAR es "el no claro al trasvase"

El candidato del PAR a la Alcaldía de Zaragoza, Clemente Sánchez-Garnica, ha recalcado este jueves que la "línea roja" de este partido, "dentro de su capacidad para llegar a amplios acuerdos sociales", es "el no claro al trasvase" del Ebro.

En declaraciones a los medios de comunicación, Sánchez-Garnica ha señalado que el agua "es vida y riqueza para los zaragozanos y no sobra, sino que faltan inversiones". Ha emplazado a ejecutar todas las obras del Pacto del Agua y poner en marcha más regadíos porque "supone riqueza para las industrias y los pueblos de la ribera".

"No podemos entender que el PP diga una cosa en Andalucía y aquí la contraria o que no se manifiesten", ha continuado el candidato del PAR, quien ha añadido que, al menos, VOX "ha dicho claramente lo que a lo mejor piensa el PP". Los aragonesistas de centro "queremos claridad, que todos los partidos digan sí o no", ha concluido.