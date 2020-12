Sánchez beneficia a Cataluña con un tercio más de fondos europeos que a Madrid

El Gobierno de España ha informado este lunes a las comunidades autónomas el reparto de los 10.000 millones de euros correspondientes a los fondos europeos que se destinarán a las diferentes comunidades autónomas. A través del método elegido por el ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, Andalucía y Cataluña sobre las dos regiones más beneficiadas en este reparto son Andalucía y Cataluña, por delante de la Comunidad de Madrid.

Andalucía recibirá en los dos próximos años 1.881 millones de euros, un 18,8% del total de los fondos. Por otro lado, a Cataluña se le ha asignado 1.706 millones, un 17,1%. La diferencia entre Cataluña y Madrid es muy destacable, ya que la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso recibirá un 12,8%, alrededor de cuatro puntos menos que Cataluña. En total 1.284 millones. Muy cerca de la Comunidad de Madrid se sitúa la Comunidad Valenciana con un 12,5% del total de los fondos: 30 millones menos que Madrid (1.254 millones).

Las principales claves del reparto de los fondos europeos

El podium está formado por Andalucía, Cataluña y Madrid, seguidos de la Comunidad Valenciana. Castilla-La Mancha, por su parte, percibirá 486 millones de euros (4,9%) quedando por encima, aún con una población menor, de Castilla y León que se beneficiará de 335 millones (3,4%). Las islas Baleares recibirán 300 millones (3%), mientras que Canarias se hace con más del doble 630 millones (6,3%).

Ministerio de Hacienda comunica a las CC.AA. el reparto de los 10.000 millones de la iniciativa REACT-EU para reactivar la economía y blindar los servicios públicos. Las comunidades recibirán 8.000 millones en 2021 y otros 2.000 millones en 2022.

País Vasco obtendrá 426 millones (4,3%), Galicia 441 millones (4,1%) y, por la cola, se encuentran Aragón con 267 millones (2,7%), Murcia con 258 millones (2,6%), Asturias con 196 millones (2%), Extremadura con 187 millones (1,9%), Navarra con 148 millones (1,5%), Cantabria que recibirá 96 millones (1%), La Rioja con 65 millones (0,6%) y las ciudades autonómicas Ceuta (24 millones) y Melilla (17 millones), un 0,2% en cada caso.

Además, otros 2.436 millones serán gestionados por el Ministerio de Sanidad en 2021, a través del Programa Operativo Pluri-regional de España, para la adquisición de vacunas para el conjunto de España que, posteriormente, serán repartidas a las autonomías y también se incluye una ayuda para las regiones ultraperiféricas como es el caso de Canarias. En cualquier caso, el Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de que las CCAA puedan plantear otros ámbitos de actuación que consideren relevantes para la reactivación económica. El ministerio de María Jesús Montero ya explicó en el plan de los Presupuestos Generales del Estado que Andalucía y Cataluña serían las dos regiones más beneficiadas en este reparto, y explican que se han basado en tres indicadores.

1. Medir el impacto en la riqueza de la región, con un peso equivalente a las 2/3 partes del reparto total.

2. Medir el impacto de la crisis en el desempleo, con un peso en el reparto total igual a 2/9 de la asignación.

3. Medir el impacto de la crisis en el desempleo juvenil (15 a 24 años), que tiene un peso del 1/9 de la asignación total.

A la espera del visto bueno de Bruselas

Hasta que la Comisión Europea no apruebe la Decisión de Recursos propios que permite la financiación del programa no se podrán certificar los gastos a la Comisión, y por tanto, no se podrá solicitar el correspondiente pago. Sin embargo, con el objetivo de facilitar liquidez financiera, el Gobierno ha establecido una vía de financiación a las regiones que así lo requieran. En concreto, se ha creado un nuevo compartimento del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, denominado REACT-EU, que permitirá conceder préstamos a favor de las CC.AA. adheridas para afrontar la ejecución de las ayudas.

Posturas económicas enfrentadas entre Moncloa y Comunidad de Madrid

Este reparto puede provocar cierto enfado en la sede la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, desde donde la presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido más que un choque con el Gobierno de España por diferentes asuntos relacionados con la economía, ya que desde el Gobierno de Sánchez, los socios independentistas del Gobierno de coalición, han acusado al la Comunidad de Madrid de dumping fiscal por la política da bajos impuestos que tiene la Comunidad de Madrid. Esta idea también ha sido defendida desde la cartera de Hacienda, algo que no ha sentado nada bien al gobierno regional.

Esta diferencia de cuatro puntos respecto a Cataluña no hará más que tensar, mucho más, las relaciones entre Gobierno de España y Comunidad de Madrid, en plena intención del Ejecutivo por crear una armonización fiscal para todas las comunidades autónomas con el objetivo de que no se pueda "eliminar de facto algunos impuestos". Traducido a la Comunidad de Madrid, el Gobierno busca que Madrid no pueda bonificar al 100% para su impuesto de patrimonio. Desde el Gobierno de Madrid han defendido que plantarán cara al Gobierno respecto a este debate, llegando incluso al Tribunal Constitucional si fuese necesario. En esta atmósfera de crispación entre ambas administraciones, el reparto de los fondos europeos confirmado esta semana no está llamado a acercar posturas entre Ayuso y Sánchez.

Los recursos deben destinarse a financiar el impacto sufrido en los ámbitos de la educación, la sanidad y los servicios sociales como consecuencia de la pandemia. Asimismo, deben impulsar un cambio en el modelo productivo para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo, así como fomentar la transición ecológica y digital, la cohesión social y territorial y la igualdad.