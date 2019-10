Rosa Díez retrata a Pedro Duque por su respuesta a los 800 profesores críticos con las universidades catalanas

Rosa Díez dejó hace unos años la política, pero sigue muy de cerca la actualidad de nuestro país, tanto que se llegó a rumorear su presencia en las listas del PP para el 10N. Al final se quedará donde está, sin entrar en el Congreso, pero cargando contra todas las declaraciones que considera fuera de lugar. Este ha sido el caso de Pedro Duque, que, en Logroño, ha sido preguntado por la carta enviada por 800 profesores a las universidades catalanas que apoyaron las revueltas del procés.

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha declinado valorar la carta de 800 profesores universitarios dirigida a los rectores de los campus públicos catalanes, en la que piden la retirada de los manifiestos contra la sentencia del Tribuna Supremo sobre el 'procés': "No me meto porque opinar es libre". Ante esta postura, Rosa Díez ha retratado su 'inacción'

¿No te metes? Pues ya te has metido, Ministro: si no estás con quienes defienden la libertad de ir a clase o de darla, estás con quienes conculcan esos derechos esenciales. Lástima de hombre, q pena que haya aterrizado para esto... https://t.co/L6aIaiKfoi

En declaraciones a los medios en Logroño, el titular de Universidades ha dicho que "cada uno opine lo que quiera" y que eso no se lo va a "quitar a nadie". Asimismo, ha apuntado que él no tiene "jurisdicción sobre los rectores", refiriéndose con ello a que esta competencia es de las comunidades autónomas.

"Realmente no tengo jurisdicción sobre los rectores de las comunidades autónomas, pero hablo con ellos y les ofrezco cualquier tipo de ayuda", ha subrayado, para añadir que "en la mayor parte de los casos están tomando las decisiones acertadas".

Asimismo, sobre los incidentes entre los estudiantes por la huelga indefinida en las universidades catalanas, convocada por varias organizaciones para protestar contra la sentencia del Tribunal Supremo, Duque ha subrayado que "el derecho de la gente a manifestarse o protestar no debe interferir, por coacciones, con el derecho de otras personas a ir clase".

"Los dos derechos tienen que coexistir, y en el momento en que unos impiden que el derecho de los otros se pueda ejercer suponen acciones indebidas y hay que atajarlas por los medios posibles", ha añadido.

