Rosa Díez estalla tras conocer el nuevo destino de vacaciones de Sánchez: “Ni vergüenza ni pudor”

Sólo un día después de haber presidido el último Consejo de Ministros del curso político el pasado 4 de agosto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso rumbo a la isla de Lanzarote para iniciar las vacaciones junto a su familia. En concreto, se fueron hasta la casa-palacio de La Mareta, una residencia oficial que fue regalada por el Rey Hussein a Juan Carlos I en 1989, quien la cedió a Patrimonio Nacional.

Un hecho que ha sido muy criticado, no sólo por marcharse de vacaciones con la situación tan complicada que atraviesa el país, tanto en lo económico como en lo social y políticos, sino porque además Sánchez utilizado dos Falcón para desplazarse hasta La Mareta.

Sánchez deja Lanzarote en busca de la segunda parte de las vacaciones

Aquí ha permanecido hasta hace unas horas, cuando ha puesto rumbó al destino donde disfrutará de la segunda parte de sus vacaciones. En esta ocasión, el lugar elegido ha sido el Parque Nacional de Doñana, donde se alojará en el Palacio de Las Marismillas, una edificación de estilo colonial que data del año 1912 y fue propiedad del Duque de Tarifa.

Desde el Ejecutivo central, su portavoz y ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, se asegura que con la visita Sánchez espera que suponga "un foco de atención" que atraiga turismo a Andalucía. Aunque la polémica y las críticas rodean esta visita.

De un lado, por el hecho que se conocía hace algunas semanas a través de diferentes medios de comunicación, en los que informaba de que el Gobierno de España se había gastado 8.221,35 euros en la instalación de mosquiteras en el Palacio de Marismillas y en segundo lugar, por el hecho de seguir prolongando sus vacaciones a pesar de los importantes rebrotes que se están registrando en los últimos días en nuestro país y de la situación, tanto social como económica, por las que estamos atravesando.

Rosa Díez indignada con que Sánchez continúe de vacaciones en la actual siuación

Una de las que no ha pasado por alto esto ha sido la ex diputada nacional y colaboradora de ‘Herrera en COPE', Rosa Díez, quien ha acusado a Sánchez de “ególatra”, al tiempo que no ha dudado en asegurar que “no tiene ni vergüenza ni pudor”.

Sánchez el ególatra dando ejemplo. No tiene ni vergüenza ni pudor. pic.twitter.com/rpbvS0a1DA — Rosa Díez (@rosadiezglez) August 14, 2020

También te puede interesar: