Robles cree que Rajoy apoyó en secreto la guerra en Yemen al vender las bombas a Arabia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado este miércoles convencida de que el Gobierno de Mariano Rajoy pudo apoyar, "de espaldas al parlamento" y "en contra de los principios de Naciones Unidas", la guerra en Yemen con la polémica venta de 400 bombas a Arabia Saudí. Robles, que en el pasillo del Congreso ha dicho que el anterior Ejecutivo tendrá que explicar este asunto -que publica hoy El País-, se ha referido a él también en la sesión de control, en la que ha pedido al nuevo líder del PP, Pablo Casado, que haga oposición seria", que se "eleve" y que "deje el vuelo gallináceo porque España, como consecuencia de lo que hizo el Gobierno del PP, está muy comprometida y para mal internacionalmente". "Lo que me preocupa y pone en riesgo a España y su credibilidad internacional es que ustedes, a espaldas de este parlamento, hayan podido utilizar su apoyo a una guerra en contra de los principios de Naciones Unidas", ha planteado la ministra, en respuesta a la diputada del PP María Jose García-Pelayo, que ha defendido que "el auténtico presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, nunca tuvo que decir de Cospedal que no sabía las consecuencias que provocaban sus actos". "Nunca la dejó en evidencia, porque fue una gran ministra", ha reivindicado García-Pelayo, tras reprochar a Robles que "en muy poquito tiempo ha quedado desautorizada por el presidente Pedro Sánchez, que ha dicho en público que no conoce las consecuencias de sus actos".

Sánchez dijo hace días, en una entrevista en la Sexta, que cuando Robles decidió paralizar la entrega de bombas a Arabia Saudí no vio el impacto que podía tener en la relación comercial con este país. La diputada del PP ha incidido en que el presidente la dejó como una "ministra boba políticamente hablando" y una "auténtica irresponsable"; ha acusado a Robles de "contaminar su desprestigio al país y a una gran empresa pública como Navantia" y le ha reclamado que "pida disculpas" a los trabajadores afectados en la Bahía de Cádiz. Robles le ha replicado que quien ha puesto en riesgo los puestos de trabajo de Navantia en Cartagena y Ferrol ha sido el PP y ha criticado a su antecesora, María Dolores de Cospedal. Ha subrayado que cuando llegó al ministerio de Defensa lo que se encontró fue "con una ministra a la fuga que estaba más preocupada de la campaña contra el señor Casado" y con "programas paralizados, 1.800 millones de euros que ha tenido que pagar más los ciudadanos, contratos que no salían e incumplimientos de contratos con otros países, como Estado Unidos". En ese punto, ha señalado que ahora ve también que "parece ser que había acuerdos secretos para apoyar guerras en algunos países" y ha llamado a los 'populares' a "explicar qué es lo que hay".