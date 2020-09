Rifirrafe entre Josep Costa (JxCat) y una diputada de ERC por la unidad independentista

El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, una de las voces más destacadas de JxCat, y la diputada de ERC Jenn Díazhan protagonizado este sábado un rifirrafe en redes sociales por la unidad independentista, un día después de que la ANC exigiera a ambas fuerzas aparcar sus peleas.

Costa ha publicado un tuit en el que no hace referencia explícita a la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, pero sí puede interpretarse como una respuesta a su discurso por la Diada, en el que abroncó a JxCat y ERC por su división y les urgió a plantear una propuesta estratégica conjunta para culminar la independencia.

"No nos pidáis unidad, pedidnos hacer la independencia. Como las otras veces, primero se diseñará una estrategia y después vendrá la unidad", ha razonado Costa, uno de los perfiles de confianza del expresident Carles Puigdemont y que a lo largo de la legislatura ha mantenido una actitud crítica hacia ERC por no acompañar la confrontación con el Estado que intenta desplegar JxCat.

No ens demaneu unitat, demanau-nos fer la independència.

Com les altres vegades, primer es dissenyarà una estratègia i després vendrà la unitat. — Josep Costa�� (@josepcosta) September 12, 2020

Díaz ha replicado a Costa contraponiendo su tuit de hoy con otro de hace un año en el que el vicepresidente primero del Parlament decía: "Si la unidad de acción es necesaria para hacer efectiva la independencia, hay que entender que quien no quiere la unidad tampoco tiene como prioridad la independencia".

"Cuando hablas demasiado de la unidad y te haces u lío", ha escrito Díaz, para poner de relieve una contradicción entre los dos tuits de Costa, uno de los perfiles de JxCat que más ha polemizado con ERC en esta legislatura, incluidos diversos encontronazos con el presidente del Parlament, Roger Torrent.

Quan parles massa de la unitat i et fas un embolic. pic.twitter.com/hx0HJmbSzB — Jenn Díaz (@JnnDiaz) September 12, 2020

El rifirrafe no se ha quedado aquí, sino que Costa ha replicado a la diputada de ERC: "Si en estos momentos un partido no tuviese como prioridad hacer la independencia, ya se lo haría venir bien con tal de que no hubiese unidad ni estrategia compartida. ¿Aún te sientes aludida?".

Si en aquests moments un partit no tengués com a prioritat fer la independència, ja s’ho faria venir bé per tal que no hi hagués unitat ni estratègia compartida.



Encara et sents aludida? https://t.co/ajXXqMncNd — Josep Costa�� (@josepcosta) September 12, 2020

Desde JxCat se acusa de manera recurrente a ERC de rehuir los llamamientos a formar listas electorales unitarias y de insistir en presentarse en solitario a las elecciones, mientras que los republicanos reprochan ahora a sus socios del Govern que no se avengan a consensuar una respuesta unitaria a la posible inhabilitación del presidente catalán, Quim Torra.