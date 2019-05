Revés en las negociaciones entre PSOE e independentistas: ERC votará 'no' a Iceta como presidente del Senado

El portavoz parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, ha anunciado que su grupo votará en contra de la designación del líder del PSC, Miquel Iceta, como senador autonómico, ya que critican que los socialistas no les han contactado para negociar su apoyo y que han conocido la noticia por los medios.

"Así no se hacen las cosas. No es forma de tomar decisiones, lo hemos sabido a través de la prensa. No podemos supeditar las instituciones catalanas a las decisiones de sillas que tome el PSOE", ha asegurado Sabrià horas después de que se hiciera público que Iceta ha aceptado la oferta de Pedro Sánchez para presidir el Senado, para lo cual antes debe ser designado senador autonómico.

El portavoz de los republicanos ha defendido que, antes de llevar a votación el nombramiento, el PSC se tendría que haberse asegurado los apoyos de los diferentes grupos y ha sugerido que, si no se ha dirigido a ERC, es porque ya tiene el aval de otras formaciones como Ciudadanos.

Para tener el sí de los republicanos, ha concretado, los socialistas deberían responder antes "a muchas cosas"; por ejemplo, su postura en relación con el suplicatorio que el Supremo mandará al Senado para solicitar autorización para continuar con el juicio en marcha contra los responsables del "procés". "Sería un ejemplo excelente de las respuestas que tiene que dar el PSOE", ha añadido.