Revelado el nombre del miembro del Gobierno de Sánchez que dijo que Juan Carlos debía marcharse de Zarzuela

Juan Carlos I, el que fuera Rey de España y promotor de la transición a la democracia tras el fin del franquismo, ha abandonado el país. Su paradero es desconocido, al menos para la mayoría de la población, y poco a poco se han ido sabiendo los detalles de cómo se fraguó la precipitada marcha del Rey Emérito del país al que llegó con tan solo 10 años, tras nacer en Roma.

Carlos Herrera, comunicador líder de la radio en España y la voz de COPE cada mañana ha relatado en su programa y en una columna de ABC algunos de los detalles que nadie conocía sobre lo ocurrido y no ha dudado en revelar el nombre de los involucrados, incluido un miembro del Gobierno de Sánchez cuya influencia en las negociaciones ha sido destacada.

Carlos Herrera apunta a una de las vicepresidencias

Carlos Herrera ha desvelado este jueves cómo fue la reunión entre Don Juan Carlos y Felipe VI en la que se decidió que el Rey emérito debía abandonar el país. En una Tercera en el diario ABC, el comunicador más influyente de la radio española señala que dicho encuentro se produjo en el propio despacho del Rey, donde Don Felipe le convocó. En dicha reunión también estaba presente Jaime Alfonsín, Jefe de la Casa, que fue quien tomó la palabra y le indicó a Don Juan Carlos que debía abandonar La Zarzuela.

Kiko Huesca

La justificación que habría dado Jaime Alfonsín estaría sustentada en que así se lo había indicado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. De esta forma Calvo se habría convertido en la miembro del Gobierno de Sánchez que ha gestionado la relación entre Moncloa y Zarzuela para gestionar la salida del Rey Emérito, unas gestiones de las que el socio de la coalición, Podemos, no tenía conocimiento.

Las declaraciones de Carmen Calvo

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado este miércoles que el rey Juan Carlos "no huye de nada, porque no está inmerso en ninguna causa", mientras se mantiene el enigma sobre su paradero tras el anuncio de su salida del país el pasado lunes.

Calvo ha aclarado que la marcha de don Juan Carlos "no significa que no esté a disposición" de la justicia, después de las críticas de Unidas Podemos sobre la "huida indigna" del padre de Felipe VI.

"El rey emérito no huye de nada porque no está inmerso en ninguna causa", ha subrayado la vicepresidenta desde Oviedo, donde ha insistido en que la salida del país "no significa ningún cambio en la Jefatura del Estado", ni en la labor "impecable" de Felipe VI.

Las palabras de Juan Carlos a Felipe

Según cuenta Herrera, Juan Carlos I le dijo a su hijo: "Para que estés tranquilo, me voy. Y también para estar tranquilo yo". Y se fue de su casa. El periodista recuerda que el Rey emérito es un hombre de 82 años "acribillado a costuras por las más diversas intervenciones quirúrgicas, con limitaciones de movilidad y con un innegable regusto amargo acumulado por cada día vivido bajo presión". Pero que no se va para siempre. Tal como defendió Herrera este martes en COPE, el Rey emérito deja claro en la carta que envía a su hijo que se "traslada temporalmente" fuera de España. Es decir, que tiene intención de volver. En este sentido, Herrera se pregunta: "¿La Casa del Rey ha sabido interpretar bien esa carta?" Sobre su actual paradero, Herrera se limita a decir que Don Juan Carlos está ahora "en casa de un buen amigo".

Por último, Herrera recuerda que los casos que analizan los fiscales sobre el Rey "tienen que ver con las revelaciones de una princesa falsa y con pesquisas de un fiscal suizo que a quien investiga es a la princesita, no a Juan Carlos". Y echa en falta que "esa legión de empresas que andaban tiritando y a las que las gestiones del Rey les proporcionó no poco oxígeno, levanten la voz agradeciéndolas y limpiando de sospechas e infundios los trabajos internacionales que consiguió JC para ellas".

El futuro judicial del Rey Emérito

El comunicador admite en su Tercera en ABC que Don Juan Carlos "ha cometido errores de bulto, reconocidos en público y en privado por él mismo". Pero cree que todo ello "debe ser analizado desde la óptica de la legalidad más que desde la de la moralidad tan subjetiva". "Si se han rebasado las líneas, impónganse los correctivos, pero no tarden a ser posible cinco años en decidirlo. Él, debo decir porque lo sé, está muy tranquilo a ese respecto", asegura.

Puedes leer la Tercera de ABC firmada por Carlos Herrera aquí