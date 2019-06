Retiran provisionalmente la custodia de su hija a dirigente de Infancia Libre

El Juzgado de Instrucción 9 de Granada ha acordado que la guarda y custodia de la hija de la vicepresidenta de Infancia Libre, Rocío de la Osa, esté provisionalmente a cargo de una tía paterna que tiene hijas de su edad, después de que esta mañana el juzgado haya tomado declaración a la madre, que acudió de forma voluntaria a declarar.

El Juzgado de Familia será el que finalmente decida más adelante sobre esta cuestión, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado.

El Juzgado de Instrucción 9 de Granada había citado esta mañana a Rocío de la Osa para tomarle declaración en el marco de una causa abierta por la presunta comisión de delitos de sustracción de menores y amenazas, explica el alto tribunal andaluz.

La mujer estaba citada bajo apercibimiento de detención, dado que no había comparecido en anteriores citaciones.

Pero finalmente no ha sido necesario su arresto porque ha acudido voluntariamente al Juzgado, según el TSJA, que explica que al no haber sido detenida, no ha sido necesario ponerla en libertad.

Fuentes policiales han confirmado que la Policía se ha limitado a localizar a la mujer y comprobar que acudía al juzgado, sin llegar a arrestarla como se informó inicialmente.

La investigada se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez, según el TSJA.

Hasta el momento, otras tres mujeres de la Asociación Infancia Libre ya han sido detenidas por la Unidad de Policía Judicial adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.

Fuentes de la investigación han indicado a Efe que De la Osa tenía la custodia de su hija, pero no permitía que se cumpliese el régimen de visitas estipulado y no acudía a los llamamientos judiciales.

La Policía Nacional continúa investigando diferentes denuncias interpuestas en Madrid y en Andalucía por padres que consideran que su situación es similar a las de las tres mujeres de Infancia Libre detenidas hasta el momento, al tiempo que los investigadores tratan de acreditar si actuaban como una organización criminal.

La primera detenida, el 1 de abril, fue la presidenta de Infancia Libre, María Sevilla, por un presunto delito de sustracción de menores tras incumplir una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo y mantenerle aislado en una finca de Cuenca, sin escolarizar, durante seis meses.

El pasado 12 de mayo fue arrestada en el municipio madrileño de La Cabrera Patricia G.A por presuntamente mantener secuestrada a su hija durante casi dos años sin permitir ver a su padre ni estar escolarizada.

La tercera detención tuvo lugar el 21 de mayo, cuando los agentes arrestaron en la Comunidad Madrid a Ana María B.V. a requerimiento de la autoridad judicial por incumplir reiteradamente el régimen de visitas fijado para su expareja y padre de la hija de ambos desde hace un año y medio. En este caso la niña sí estaba escolarizada.