La respuesta europea a la crisis económica: ERTES hasta 2021, ayudas a los autónomos y confinamiento limitado

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a una medida económica muy debatida en las últimas semanas. Se trata de la aprobación de la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), hasta el 31 de enero.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que con esta ampliación se protege a todas las empresas y a todos los trabajadores. Sobre todo, ante unos meses que se plantean muy difíciles para numerosos sectores: “Si salvamos el otoño y el invierno entraremos de lleno en la recuperación”, indicaba.

Esta prórroga llega tras arduas negociaciones. El presidente de ATA, Lorenzo Amor aseguraba el pasado viernes en COPE.es que no iban a apoyar el camino hacia el precipicio económico y laboral de España que se planteaba si los ERTES no se hacían extensibles a todos los sectores. “Existe un atasco fundamental. Y nosotros no podemos apoyar que el Gobierno quiera dejar en la cuneta a muchas empresas y trabajadores”. Finalmente, el acuerdo ha llegado.

En estos próximos meses se distinguen tres tipos de ERTES. Los de suspensión, por sectores y de limitación de actividad.

-Los ERTES de suspensión están ideados para aquellas empresas afectadas por un cierre decretado por la Administración.

-Los ERTES de limitación de actividad son aquellas empresas que sufren, por ejemplo, una limitación de aforos en sus instalaciones.

-Los ERTES por sectores incluyen a sectores que sufren de lleno la pandemia, como la hostelería, el comercio o el turismo.

Actualmente, se calcula que unas 600.000 personas siguen en ERTE en nuestro país. No obstante, hay determinados países en los que se está gestionando esta situación de otra forma. Tal y como adelantaba Amor en COPE.es, en Alemania se han prorrogado los ERTE hasta diciembre del año próximo y con el 100% de exoneración.

Por ello, nos preguntamos… ¿Somos una excepción en Europa en la gestión económica de la crisis provocada por el coronavirus?

Alemania: así es el Kurzarbeit

El Kurzarbeit es una medida por la que los trabajadores aceptan una reducción de jornada con el fin de evitar su despido. Es similar al ERTE español. De esta forma, el Gobierno será el responsable de recuperar los ingresos perdidos del trabajador, asumiendo entre el 60% y el 87% de su salario. A esta fórmula se han sumado grandes compañías. Casi 6 millones de trabajadores están protegidos por este esquema.

Con esta iniciativa económica, el Ejecutivo alemán trata de ayudar económicamente a los empleados en una situación tan excepcional como la pandemia. Una medida ya en marcha desde mayo y que decidieron recientemente extenderla ante la expansión del virus. El ministro alemán de Empleo, defendió la extensión del kurzarbeit al indicar que Alemania se encuentra en una crisis profunda.

Un acuerdo mutuo entre empresas, empleados y Gobierno. Mientras, el alcance de un acuerdo en España no ha resultado nada sencillo. Además de llegar a menos personas, no como en nuestro país. El alcance a la ciudadanía de esta medida, por tanto, es mayor en Alemania.

Además, el Ejecutivo alemán ha acordado recientemente extender los ERTE hasta final de 2021. Esto implicará un coste adicional de unos 10.000 millones de euros.

Italia: ayudas para autónomos, bonos para contratar a niñeras y suspensión temporal del despido

En el país de Conte se han dedicado aproximadamente 25.000 millones de euros a la sostenibilidad del mercado laboral. Una iniciativa que se encuentra dentro del decreto ‘cura Italia’. Desde el 23 de febrero y durante dos meses, las empresas no podían despedir a sus empleados salvo causas objetivas.

Además, en Italia se destinaron 3.000 millones para autónomos, a través de un bono de 600 euros. Respecto a la conciliación laboral, se recogían ayudas del mismo valor para familias que necesitasen contratar a niñeras.

Por el momento, el Ejecutivo italiano ha prorrogado hasta noviembre la prohibición de despedir a empleados ante la bajada en los ingresos de las empresas que se han acogido a los ertes. Una manera de tratar de proteger a la ciudadanía que vive una situación más delicada por el virus. Esos fondos de ‘Cura Italia’ se han visto triplicados recientemente, sobre todo en aquella partida destinada al cuidado de los niños.

Por tanto, siguen trabajando en este decreto y se centran en ayudar a la conciliación laboral y familiar en plena pandemia. Una de las quejas más recurrentes que se hace al Gobierno español en los últimos tiempos.

Portugal: Lay-Off

En el país vecino se está aplicando el llamado lay-off. Y esto consiste en un apoyo financiero extraordinario que recibe la empresa por trabajador, destinado al pago de remuneraciones durante períodos de reducción temporal de horarios de trabajo.

El procedimiento de lay-off tiene como objetivo la implementación de medidas, por iniciativa de la empresa, para asegurar la sostenibilidad económica de la compañía.

Durante el período en el que se apliquen estas medidas, el trabajador tendrá derecho a percibir mensualmente una cantidad mínima que equivale a dos tercios de su retribución normal líquida. Las empresas podían pedirlo en Portugal hasta el 30 de junio de 2020 y con posibilidad de prórroga hasta mañana. Las cifras referentes a las personas que sufren este ‘ERTE’ es similar a España. En palabras del ministro de Economía portugués, casi un millón de personas se veían afectadas por esta medida.

Suecia: el ejemplo perfecto de responsabilidad individual y una Constitución que impide el confinamiento

Este país ni cerró escuelas, ni bares. Apostó por una táctica leve para vencer al virus. La Comisión Europea situaba a Suecia como uno de los países que menos sufrirá económicamente esta pandemia. El ERTE es similar al nuestro, pero se ha aplicado a unas 468.000 personas.

Este es un dato bastante tolerable pues cuentan con una población de 10 millones de habitantes. La fórmula que han empleado, sumado a la mayor disciplina de sus ciudadanos, convierten a Suecia en unos de los países que mejor han gestionado esta pandemia. De ahí que la economía no se vea resentida y los suecos mantengan una vida (casi) normal.

Además, también influye que tengan el hábito adquirido de trabajar desde casa. Algo que lleva haciendo gran parte de la población durante años.

Vemos, por tanto, cómo difiere la forma de gestionar esta pandemia en el plano económico según el país en el que nos encontramos. Los ERTE suele ser la práctica más utilizada para tratar de frenar los despidos, pero cambia la forma de intervención del Gobierno. Como en Alemania, donde 6 millones de personas cuentan con el amparo de su Ejecutivo. O en Italia, con la ayuda de Conte para la conciliación familiar. Ahora es cuestión de tiempo esperar y observar la manera en la que se desarrolla este acuerdo económico en nuestro país.