La contundente respuesta que dio el doctor Cavadas a los críticos con las donaciones de Amancio Ortega

Amancio Ortega es el hombre más rico de España y uno de los más ricos del mundo, y a través de su empresa, Inditex, genera trabajo e ingresos a miles de personas en nuestro país. En los momentos más duros de la crisis del coronavirus, Amancio Ortega ha decidido poner los medios a su disposición para ayudar a los que lo necesitan, donando más de 300.000 mascarillas para ayudar a frenar la expansión de la pandemia.

Críticas a Amancio Ortega desde partidos como Podemos

A pesar de esta donación, son muchas las voces que han criticado al empresario gallego en los últimos días, especialmente provenientes del partido Podemos, que gestiona junto al PSOE la crisis del coronavirus a nivel nacional. Algunos de sus representantes más importantes, como su portavoz Pablo Echenique, han intentado desviar la atención sobre la gestión del Ejecutivo y dirigirla hacia Ortega.

"Amancio Ortega, que no ha firmado este compromiso, tiene unos 72 mil millones de euros. La mitad son 36 mil millones. Sería muy buena noticia que firmase junto a Gates el compromiso y todo ese dinero se destinase a hacer el bien", le echaba en cara el entonces portavoz de Podemos.









Una decisión que también tomó uno de los fundadores del partido, Juan Carlos Monedero, que también atacaba a Amancio Ortega a través de su cuenta en la red social Twitter, recibiendo esta respuesta de la cuenta oficial de Zara.









Hola, Juan Carlos. Gracias por tu opinión. Es importante aclarar que Inditex ha anunciado que no va a hacer ningún ERTE en estos momentos, va a preservar todos los empleos y sufragar todos los salarios. Puedes ver nuestra posición en la imagen adjunta. Un cordial saludo pic.twitter.com/GXXOyjPIYo — ZARA CARE (@ZARA_Care) March 20, 2020





El doctor Cavadas defiende a Amancio Ortega

Ante estos ataques contra Amancio Ortega, que tampoco son nuevos en el universo de Podemos, se hizo viral una intervención del doctor Cavadas en LaSexta de marzo de 2020 en la que defendía las donaciones de Amancio Ortega con estas contundentes palabras.









He aquí un motivo más porque soy FAN del DOCTOR CÁDAVAS.



Respuesta a la pregunta de esta afín al Régimen. Imagino que esperaba otra respuesta... pic.twitter.com/jMl4MmWaZi — PODEMONGUERS (@LagartoRojo1974) March 25, 2020





"Creo que no son comprensibles las críticas. Vamos a ver, hay cosas que son honestas y son beneficiosas, las haga quien las haga. Te caiga bien o te caiga mal. Una persona tiene su dinero privado, podría tirarlo, quemarlo o hacer cualquier cosa. Y lo dona a la Sanidad, lo dona al bienestar de otros semejantes. Eso, se llame como se llame quien lo haga, es digno y es elogiable. Y quien critique esto: 'es que la Sanidad no puede depender de limosnas', es que no tiene un familiar al que esta maquinaria le puede salvar la vida. Porque si lo tuviera, estoy seguro de que no diría una tontería de ese calibre".

