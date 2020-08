La regalía de Sánchez a Urkullu: el País Vasco puede llegar al 2,6% de déficit mientras Andalucía solo al 0,2%

Contra todo pronóstico, el lehendakari Iñigo Urkullu acudió finalmente este viernes a la Conferencia de Presidentes celebrada en La Rioja después de afirmar que no asistiría hasta que "hubiera una fecha" para la Comisión mixta del Concierto. "No hay fecha, no va", apuntaron fuentes de la Lehendaritza a lo largo de la semana.

Sin embargo, el presidente autonómico en funciones acudió junto al resto de sus homólogos, a excepción de Quim Torra, que afirmó que él se debe a "la defensa de los intereses de los catalanes" y que no iría a hacerse "fotografías sin sentido".

La presencia de Urkullu no fue gratis, sino que llegó después de que Pedro Sánchez pactara con él el nivel de déficit en que podrá incurrir el País Vasco en el nuevo ejercicio, hasta el 2,6% del PIB, es decir, unos 1.700 millones de euros.

“Valoro el esfuerzo para lograr el cumplimiento de un compromiso pactado que ha hecho posible mi participación”, comentó el lehendakari en la rueda de prensa posterior al encuentro.

La concesión a Euskadi ha suscitado el malestar de algunos presidentes autonómicos, entre ellos, el del gallego Alberto Núñez Feijóo . "Si una autonomía conoce ya las reglas con las que podrá actuar, lo lógico es que las demás también conociéramos la nuestra", manifestó el presidente de la Xunta de Galicia.

Y es que, todas las comunidades del régimen general han de esperar al Consejo de Política Fiscal y Financiera que Pedro Sánchez se ha comprometido a celebrar en septiembre para saber la amplitud del déficit.

PRIVILEGIO DE UN TERRITORIO SOBRE OTRO

Como ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "ahora mismo a las comunidades autónomas de régimen común nos permiten un 0,2%, o sea, a Andalucía un 0,2% y al País Vasco un 2,6%. Evidentemente, el País Vasco lo habrá negociado, pero es un privilegio de un territorio sobre otro. Claramente se está perjudicando a un territorio sobre otro y claramente se está poniendo otra vez en clave de desiguadad al conjunto de los españoles".

Las cesiones al País Vasco también han suscitado las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que considera intolerable que se beneficie a quienes "reclaman independencia" y se perjudique a Madrid "porque baja impuestos".

Enfrentamientos aparte, el tema central de las cinco horas de conversaciones ha sido la distribución de esos 140.000 millones de euros logrados por España dentro del acuerdo logrado en el Consejo Europeo. En el camino a la recuperación, Pedro Sánchez ha anunciado que será él mismo quien gestione el reparto de esa cantidad, a través de una nueva comisión interministerial.