La reflexión de Antonio Resines en 'La Sexta Noche' sobre la política que puede marcar al Gobierno de Sánchez

Antonio Resines, director y actor de cine español, ha estado en 'LaSexta Noche' para analizar la actualidad política de nuestro país. Resines protagonizo una escena en las puertas de una oficina pública que se hizo viral. El intérprete grabó un vídeo muy enfadado delante de una oficina de la Seguridad Social. En dichas imágenes, se ve al actor afirmando que quiere hablar con el director y se le "niega el paso".

Ante esa negativa, Resines señalaba que ese edificio es público, es de la administración y que por eso puede entrar. No ha podido ser. Por ello, uno de los protagonistas principales de 'Los Serrano' criticó que tanto él como otros ciudadanos se han encontrado con la oficina cerrada. El actor subrayó que la web no funciona correctamente y que además nadie coge el teléfono que se adjunta en la misma: "Me gustaría que alguien que tenga mando en plaza me contestase porque toda esta gente que está aquí están esperando a que les den una cita porque necesitan el dinero. Están esperando para lo que sea, jubilación, pensiones".

La reflexión de Resines sobre la clase política

Sobre este caso y sobre otros asuntos de actualidad se ha referido Antonio Resines este sábado en el programa de Atresmedia, donde ha señalado que es necesario un cambio dentro de la clase política para que todo vaya a mejor. El presentador del programa de análisis y debate político, Iñaki López hacia la siguiente reflexión, "¿Quizás también lo más complicado es que nuestros políticos es cambiar que nuestros políticos se enzarcen en absurdas batallas dialécticas en vez de tender puentes para trata de solucionar lo que tenemos encima?"

El mensaje de Antonio Resines a la clase política

El actor se ha mostrado muy contrario a la actitud que están siguiendo los diputados en el Congreso, y por eso ha querido mandar el siguiente mensaje en directo: "Eso yo creo que es patético, vamos a ponernos serios. Si a un tío le multan por no llevar la mascarilla y por beber en la calle sin permiso, pues a un político que diga una gilipollez en el Congreso que le multen también, porque ya está bien.¿Qué nos importa las tonterías que se están diciendo unos a otros? Pero multas correspondientes al sueldo. Si a un chaval le meten cien pavos, pues a un político 6.000. Seguro que la próxima vez se lo piensan antes de decir una tontería porque se les pide que nos hagan la vida más fácil. Que escuchen al contrario e intenten llegar a soluciones. Estamos ante un problema fuertísimo y tienen que ponerse de acuerdo sí o sí. Si no que dimitían pero que no convoquen elecciones porque eso puede ser peor todavía. El asunto ahora mismo es parar la pandemia y que la gente tenga dinero para comer. No se dan cuentan que como esto siga así la gente va a salir a la calle y se van a echar contra ellos, ¿son tontos?".

