El recado del padre de Monedero a Errejón por su "traición" a Pablo Iglesias

Salvador Monedero, padre del fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha charlado largo y tendido sobre la actualidad política de nuestro país. En este sentido ha analizado varios puntos relacionados con el partido de Pablo Iglesias, al que considera mejor socio de Gobierno para Pedro Sánchez qu Ciudadanos, ya que, a su juicio, ellos "tienen las cosas claras".

Sobre el papel que su hijo, Juan Carlos Monedero, juega en el actual organigrama de Podemos, Salvador reconoce que él hubiera sido un buen presidente del Gobierno para España porque tiene conocimientos sobre distintos aspectos muy importantes para la economía de nuestro país. Con relación a que en la actualidad no se encuentra en la rutina diaria del partido, Monedero explica que a pesar de esta situación mantiene una relación perfecta con Pablo Iglesias, al que "suele aconsejar con bastante frecuencia". En este punto, Salvador ha aprovechado para mandar un mensaje a Íñigo Errejón, al que acusa de forma directa de haber traicionado al partido: "Mi hijo y Pablo Iglesias se llevan de maravilla. Ahí no hay problema de ningún tipo. Respecto a Errejón la cosa es distinta por su traición al partido, que el mismo creo, las relaciones ya son distintas. Con Pablo, Juan Carlos se lleva muy bien y le hace caso de muchas cosas que él le recomienda que haga".

El problema de Podemos no es Vox, es el socialismo

Claro defensor del régimen franquista, Salvador subraya mantener una muy buena relación con su hijo, Juan Carlos Monedero, con el que señala tener más de una conversación política siempre en tono dialogante y constructivo. Sobre Unidas Podemos señala que no es un partido que le caiga mal y que su hijo hubiera sido un muy buen presidente del Gobierno por sus conocimientos sobre algunos aspectos importantes dentro de un Ejecutivo como es la economía. En esta dirección también se ha pronunciado sobre Pablo Iglesias , al que le ha querido mandar un mensaje claro: "Yo a Pablo le diría que su principal enemigo no es Vox ni ningún partido de la derecha. Es el socialismo , como ya pasó antes de la guerra".

Partidario de la creación de un consejo de ancianos

Por último, Salvador Monedero no es partidario de que exista el Senado, institución que cambiaría por un consejo de ancianos, al que no le importaría liderar "si tuviera 10 años menos": "A nuestra generación le va a tocar volver a levantar España . Hemos sido el sector de la población más afectado por el coronavirus y a muchas estas personas no se las ha reconocido como víctimas de este virus. El Senado no vale para nada y yo lo cambiaría por un consejo de ancianos, ya que a nuestra edad tenemos mucha experiencia y también no tenemos avaricia ni otro tipo de problemas con el dinero, o con el amor".

