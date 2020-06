El padre de Monedero, en COPE: "Abascal y Franco tenían el mismo problema: amaban a España por encima de todo"

Salvador Monedero, padre de Juan Carlos Monedero, uno de los principales fundadores de Podemos, es una persona con una ideología muy diferente a la de su hijo. A sus 88 años, con mascarilla y todas las medidas de seguridad, sigue activo y abriendo cada día su bar situado en el barrio de Moncloa. Con él hemos podido sentarnos a hablar para conocer sus impresiones sobre cómo está siendo su regreso a la "nueva normalidad" y también conocer cuáles son sus impresiones sobre la actualidad política y social que rodea a nuestro país.

Padre de seis hijos, Salvador Monedero sorprende por su forma de pensar. Mantiene una muy buena con Santiago Abascal, líder de Vox, con el que incluso se presentó en las listas a la Comunidad de Madrid . Para Salvador, Vox sería el partido perfecto para gobernar España porque, a su juicio, es un partido al que solo le importa España y también porque es el único que tiene las cosas claras para poder "sacar a España de la crisis en la que nos encontramos". En este sentido, Salvador pronuncia una frase en la que sentencia su verdadera opinión por Santiago Abascal: "Abascal y Franco tenían el mismo problema: amaban a España por encima de todo".

El problema de Podemos no es Vox, es el socialismo

Claro defensor del régimen franquista, Salvador subraya mantener una muy buena relación con su hijo, Juan Carlos Monedero, con el que señala tener más de una conversación política siempre en tono dialogante y constructivo. Sobre Unidas Podemos señala que no es un partido que le caiga mal y que su hijo hubiera sido un muy buen presidente del Gobierno por sus conocimientos sobre algunos aspectos importantes dentro de un Ejecutivo como es la economía. En esta dirección también se ha pronunciado sobre Pablo Iglesias, al que le ha querido mandar un mensaje claro: "Yo a Pablo le diría que su principal enemigo no es Vox ni ningún partido de la derecha. Es el socialismo, como ya pasó antes de la guerra".

"El Gobierno debería dimitir"

En su crítica al Gobierno, al que pide que dimita para dejar paso a otro ejecutivo, Salvador reconoce que el mejor sistema para salir de esta son las elecciones, para que el pueblo elija a otro gobierno y se pueda crear en el Congreso una mayoría suficiente que no esté apoyada en partidos nacionalistas y también independentistas. En esta dirección le hemos preguntado sobre uno de los miembros del Consejo de Ministros al que más le ha salpicado la polémica en las últimas semanas: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Yo creo que Grande-Marlaska no debería haberse metido en política. Se tendría que haber quedado en su judicatura donde, en mi opinión, estaba haciendo muy buen trabajo".

Partidario de la política a distancia, Salvador Monedero no ha aplaudido las diferentes protestas que han tenido lugar en las puertas del chalé de Pablo Iglesias en las últimas semanas por la gestión que el Gobierno estaba haciendo del coronavirus. Pero sí reconoce que Iglesias tenía que haber sido más cauto en su discurso antes de marcharse a una casa de esas dimensiones en la sierra de Madrid: "No soy partidario de manifestarme ni he participado en ninguna de ella semanas atrás. Es verdad que Pablo dijo unas palabras que tenía que haber pensado dos veces antes de marcharse a su nueva casa".

"La manifestación del 8 de marzo tiene que ser investigada por Bruselas"

En otro orden de cosas, Monedero es partidario de que se siga investigando la convocatoria de la manifestación feminista del 8 de marzo en Madrid, llegando incluso a Bruselas si es necesario para aclarar todo lo que pasó y quiénes fueron sus máximos responsables: "Existen indicios de que las cosas no se hicieron bien y ahora debemos saber el motivo. Si el Gobierno suspendió actos convocados días antes, por qué esta manifestación se celebró sin ningún tipo de limitación".

En clave futura, el padre de Juan Carlos Monedero no ve con buenos ojos a Ciudadanos como socio de Gobierno de Sánchez antes que al partido fundado por su hijo: "Creo que con Podemos están mucho mejor, por lo menos tienen las cosas claras. A mí cuando me pedían un Rivera en el bar siempre decía lo mismo. Un Rivera de los buenos del Duero o un Rivera de los malos de Cataluña. Su ideología no ha estado nunca clara y creo que se tendría que haber quedado en Cataluña para seguir haciendo política allí y defendiendo los intereses de los catalanes".

Partidario de la creación de un consejo de ancianos

Por último, Salvador Monedero no es partidario de que exista el Senado, institución que cambiaría por un consejo de ancianos, al que no le importaría liderar "si tuviera 10 años menos": "A nuestra generación le va a tocar volver a levantar España. Hemos sido el sector de la población más afectado por el coronavirus y a muchas estas personas no se las ha reconocido como víctimas de este virus. El Senado no vale para nada y yo lo cambiaría por un consejo de ancianos, ya que a nuestra edad tenemos mucha experiencia y también no tenemos avaricia ni otro tipo de problemas con el dinero, o con el amor".