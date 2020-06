El curioso plan del padre de Monedero con Echenique para que dejara la política española

Salvador Monedero, padre del fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, tiene unas ideas políticas muy diferentes a las de su hijo. A sus 88 años de edad nos recibe en su bar, situado en el barrio de Moncloa de Madrid, para charlar sobre la actualidad política y sobre cómo está siendo el regreso a la "nueva normalidad", que según no existe.

El análisis político de Salvador Monedero

El padre del reconocido político de izquierdas se manifiesta abiertamente como votante de Vox, partido con el que incluso se presentó a varios comicios en la Comunidad de Madrid . En este sentido, el padre de Juan Carlos Monedero aboga porque sea el partido de Santiago Abascal el que presida el Gobierno de España. Una postura que no comparte nada con su hijo.

Sobre Juan Carlos Monedero reconoce tener una fabulosa relación y un debate político muy constructivo en el que ambos charlan sobre política desde sus posiciones políticas totalmente antagónicas, aunque reconoce que dentro de Podemos, Monedero hubiera sido el mejor para optar a la Presidencia del Gobierno por sus diferentes planteamientos sobre algunos aspectos importante para la política de nuestro país como es la economía. En este sentido, aunque no comparta su ideología, el padre de Monedero es más partidario de Podemos que de otros partidos, como Ciudadanos o el propio Partido Socialista.

Sobre el PSOE, Salvador señala qu si pudiera lanzaría un mensaje claro a Pablo Iglesias: "Le diría: Pablo no te equivoques, Vox no es tu enemigo. Tu verdadero enemigo es el socialismo, como pasó antes de la guerra". Respecto a Ciudadanos considera que el partido de Inés Arrimadas no está preparado para entrar en el Gobierno porque nunca ha tenido una ideología clara y por eso prefiere a Pablo Iglesias sentado en el Consejo de Ministros: "Por lo menos ellos tienen las cosas claras".

Los nombres propios de Salvador Monedero

Durante la entrevista le hemos preguntado por varios nombres propios para que nos dé su opinión. Entre ellos el de Pedro Sánchez : "Es un tío muy simpático, trabajador inclusive, pero que no está capacitado para el puesto de presidente del Gobierno".

Otros de los nombres que han aparecido en este ranking es del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Otro que no tenía que haber saltado a la política. Se tenía que haber conformado con que era un buen juez, con su judicatura y que se hubiera olvidado de la política porque ha demostrado que una persona que era respetada se ha convertido en un títere".

Pero uno de los nombres que más ha analizado ha sido el del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, con el que ha mostrado su contrariedad absoluta: "Aunque tuviera que estar en la boca del Metro pidiendo, reuniría el dinero para comprarle un billete y que se fuera a su tierra". Para terminar, el último nombre que ha aparecido ha sido el de Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso de los Diputados: Rufián es una persona que va a lo suyo, cree en lo suyo y va a lo suyo". Por último, Salvador Monedero también ha mandado un mensaje a Pablo Iglesias: "Le diría que su enemigo no es Vox, su enemigo es el socialismo, ya que desde que se fundó ha ido haciendo la 'pueñeta' a los republicanos".

