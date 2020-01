La reacción viral del equipo de 'Klaus' al enterarse de su nominación al Óscar

Las nominaciones a los premios Óscar anunciadas este lunes han traído tres buenas noticias para el cine español. Además de la candidatura de Antonio Banderas a mejor actor principal y de la de 'Dolor y gloria' a mejor película, la sorpresa ha saltado con la producción angloespañola 'Klaus', dirigida por el madrileño Sergio Pablos.

Esta película de animación, estrenada en Netflix, no fue nominada a los Globos de Oro y, por eso, las esperanzas del equipo de la película pendían de un hilo a la hora en que desde Hollywood se anunciaban las candidatas a los Óscar. En el caso de los Globos de Oro, tan solo una película no hecha en alguno de los grandes estudios (Disney-Pixar y Dreamworks) fue capaz de colarse entre las nominadas. Por tanto, cuando los dos presentadores de la Academia hicieron público que 'I lost my body' era una de las elegidas por Hollywood, pensaron que no tenían posibilidades, ya que el resto de sitios parecían cantados para 'Cómo entrenar a tu dragón. El mundo escondido', 'Toy Story 4', 'Missing Link' (ganadora del Globo de Oro) y 'Frozen 2'.

Sin embargo, para sorpresa de todo el equipo de 'Klaus', 'Frozen 2' se ha quedado fuera y la producción española será una de las candidatas a llevarse el Óscar a mejor filme de animación. El vídeo de la reacción, que no tiene desperdicio, muestra la euforia y la incredulidad del equipo de la película.