La reacción de Antonio Maestre al concierto de Taburete: "El rico se contagia bailando, el pobre trabajando"

La polémica por el concierto de Taburete en Marbella no languidece. Dos días después, las opiniones en torno al show siguen aumentando y la mayoría de personas critica que el público que asistió no llevara mascarilla y no se guardara supuestamente la distancia de seguridad establecida para evitar la propagación del coronavirus. Por si fuera poco, uno de los vídeos refleja como el líder de la banda - Willy Bárcenas - grita al público: "¡Ni una puta mascarilla!"

"Esto Abascal y Casado no lo van a denunciar porque aquí hay mucho votante suyo. Mejor difundir el bulo nazi de que los rebrotes los provoca una invasión de inmigrantes pobres... que esos no votan", dijo Echenique tras ver el vídeo. La propia organización, por su parte, compartió unas imágenes del mismo concierto donde, aseguran, se ve que los espectadores cumplen las medidas de seguridad.

En este vídeo se puede observar como en el concierto de anoche se mantenía la distancia de seguridad estipulada. Las imágenes tomadas desde otras perspectivas pueden llevar a la confusión. pic.twitter.com/ECnMuCgT2x — Starlite Catalana Occidente (@StarliteCatOcc) August 8, 2020

Taburte intentó defenderse recordando que ellos no formena parte de "la organización, de la venta de entradas, del control de aforos, ni de nada que tenga que ver con el montaje del evento". "Nosotros nos limitamos a cumplir nuestro cometido que era dar un concierto respetando todos los protocolos que hay que seguir por el Covid-19", aseguraban. Sobre el polémico grito de "¡Ni una puta mascarilla!", Willy asegura que lo dijo porque precisamente él veía que la gente no la llevaba. Una excusa que no parece haber calado.

Aquí el cantante de Taburete animando a su público: "ni una puta mascarilla".



Esto Abascal y Casado no lo van a denunciar porque aquí hay mucho votante suyo.



Mejor difundir el bulo nazi de que los rebrotes los provoca una invasión de inmigrantes pobres... que esos no votan. pic.twitter.com/qhN8HeoiKb — Pablo Echenique (@pnique) August 8, 2020

En un artículo de opinión muy duro, el periodista Antonio Maestre ha arremetido también contra la actitud de la banda. En un artículo publicado en "Eldiario.es" llamado "Toreros, Taburete, el Metro y los temporeros", Maestre asegura que "el rico se contagia bailando y el pobre trabajando". Para Maestre, el concierto de Starlite es una de las "fiestas más exclusivas de la burguesía andaluza" y califica a Taburete de una grupo "pijo". "Las mascarillas son una excepción, bailan sin respetar la distancia, se abrazan, gritan. Disfrutan de un momento de ocio en la distinguida ciudad malagueña, tienen unas buenas vacaciones y hay que olvidar el confinamiento. Ya han olvidado las cacerolas", asegura Maestre recordando las protestas contra el Gobierno en la calle Núñez de Balboa de finales de mayo.

"La habitual impunidad de los de su clase provoca estas imprudencias. Ahora toca disimular, mañana volverán a salir, a los toros, a una fiesta o a un concierto, donde les dé la gana, por su libertad, sin que nadie se lo impida. Ni ley ni orden. La curva sigue ascendiendo", asegura.

MULTAS DE HASTA 600.000 EUROS

La Junta de Andalucía aprobó esta misma semana imponer sanciones de hasta 600.000 euros a establecimientos que superen su aforo o incumplan las medidas de seguridad. Los Ayuntamientos de Benalmádena y Torremolinos, además, han clausurado temporalmente y durante 15 días dos clubes de ocio nocturno después de que incumplieran las normas.

Según los datos facilitados por la Junta de Andalucía, la Costa del Sol acumula actualmente 16 de los 39 últimos brotes detectados la región andaluza.