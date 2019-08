Raquel Romero de Podemos La Rioja, sobre la educación diferenciada: "No puede financiarse con fondos públicos"

PSOE y Podemos conformarán un Gobierno de coalición en La Rioja estable y paritario, con el apoyo externo de IU, bajo la presidencia de la socialista Concha Andreu, y el compromiso de no apoyar posibles mociones de censura durante la legislatura. Un acuerdo que se produce un mes y medio después de que la diputada de la formación morada en la Cámara Autonómica, Raquel Romero, votase en contra de Andreu.

En declaraciones a COPE.es, Romero ha reconocido que el acuerdo no ha sido fácil pese a los puntos programáticos en común que mantenían con los socialistas: “Han sido necesarias muchas conversaciones, pero al final hemos sido valientes y generosos para llegar al consenso por un cambio en las políticas de La Rioja.”

Horas antes de la rueda de prensa, también en COPE, la diputada de IU en el Parlamento, Henar Moreno, aseguraba que no entendía por qué el acuerdo no se materializó en julio, ya que un mes después apenas ha habido cambios. Una opinión que cuestiona la parlamentaria podemita: “Hemos logrado añadir buena parte del programa de gobernanza que en julio se quedó flojo, y hemos incidido en temas de igualdad, no solo entre hombres y mujeres, sino como concepto más amplio. Por ejemplo, en La Rioja tenemos unas minorías étnicas con las que hay que trabajar”, apunta Romero.

El acuerdo recoge un gobierno de coalición, en el que la formación morada ostentará la Consejería de Participación. A día de hoy se desconoce quién podría ocupar el departamento: “Cabe la posibilidad de que sea yo, pero se barajan otras opciones también. Lo importante es crear un equipo. Los nombres es lo de menos.”

De esta manera, lejos quedan las reivindicaciones iniciales de Podemos, que exigía tres asientos en el Consejo de Gobierno. Pese a que tan solo ha logrado uno, para Raquel Romero no se dejan pelos en la gatera de las negociaciones: “En las negociaciones siempre hemos hecho alusión en la entrada en el Ejecutivo, pero nunca hemos exigido un número concreto de consejerías. Claro que nos quedamos con ganas de más, de ser la primera fuerza política en La Rioja y gobernar desde la presidencia. Pero en el contexto actual, entrar en el Gobierno y ejecutar nuevas políticas, era importante.”

El acuerdo programático ha sido publicado por parte de PSOE y de Podemos. Recoge algunos puntos que generarán polémica una vez se ejecuten cuando el Ejecutivo eche a andar. Por ejemplo, la exigencia de que los centros escolares con educación diferenciada y los centros que no escolarizan al alumnado socioeconómicamente desfavorecido, pierdan el concierto educativo.

La diputada de Podemos ha defendido estas medidas: “Entendemos que la educación debe ser pública. Ha habido periodos en el que eran necesarios conciertos educativos de todo tipo, no solo con los centros religiosos, para garantizar la plena escolarización. Pero queremos que la educación integral que se financian con fondos públicos sea igualitaria. Si existen colegios que separan por género a los alumnos y son los padres los que lo sufragan, la legislación española no los prohíbe y nosotros tampoco, pero no puede ser financiado por fondos públicos.”

Preguntada si la intención del nuevo gobierno riojano es reducir las horas lectivas de Religión, Raquel Romero apunta que “no es un asunto que se haya tratado, pero desde Podemos defendemos que no tiene por qué estar incluido en el currículum educativo.”

El Tribunal Constitucional ya avaló la educación diferenciada

Los colegios de educación diferenciada pueden acceder con todas las garantías al sistema de conciertos. Así lo estableció el Constitucional al rechazar un recurso que el grupo parlamentario socialista planteó en marzo de 2014 por una mayoría de ocho votos frente a cuatro. También respaldó otros aspectos de la LOMCE recurridos por el PSOE entre ellos que haya una alternativa obligatoria a la asignatura de religión.

Una decisión que, el por aquel entonces Ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, valoraba como positiva: “Es un ejercicio más de la libertad ya que nadie está obligado a llevar a sus hijos a un colegio de educación diferenciada”. Y es que según el exministro de Educación “lo que ha hecho el Constitucional es reafirmar una situación que existe también en otros países y que está tutelada por la UNESCO”.

Un fallo que también vieron con buenos ojos las asociaciones de padres de la educación concertada. Para Pedro Caballero al frente de CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos el Constitucional, “avala la libre elección de centros por parte de los padres que quieren esa educación diferenciada como no podía ser de otra manera”.

También en la Federación de Enseñanza del sindicato USO consideraban que supone un espaldarazo jurídico necesario para consolidar la libertad de enseñanza para las familias y destacaba, en un comunicado, que proporciona tranquilidad y estabilidad a todos los trabajadores de los centros concertados de educación diferenciada.

Su secretario general, Antonio Amate, explicaba a COPE que el fallo “remarca que una opción pedagógica como lo es la educación diferenciada no es discriminatoria, algo que será a futuro conceptualmente muy importante”. También aseguraba que es el reflejo de la realidad de un país plural como España, que permite que haya alternativas “que es lo que no quieren algunos que pretenden que todos los colegios sean iguales, monocolores, monocordes y con la misma titularidad”.

Todo después de que el Constitucional rechazase en bloque el recurso del PSOE contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) por una mayoría de 8 votos frente a 4 y avalase también otros aspectos de la norma como la alternativa obligatoria de la asignatura de religión. Con esta decisión el Constitucional respalda también la separación de alumnos en itinerarios académicos como la Formación Profesional Básica o los programas de mejora del aprendizaje, la selección de alumnos y la participación de los padres en los consejos escolares que estipula la LOMCE.