Henar Moreno diputada de IU en La Rioja en COPE: "El PSOE estatal no quiere negociar"

Todo parece indicar que se allana el camino para la formación de un gobierno en La Rioja, que permitirá a la candidata socialista, Concha Andreu, desbancar por primera vez en 24 años al PP del Ejecutivo autonómico. Este martes el PSOE, IU y Podemos-Equo han alcanzado un acuerdo, por el que la formación morada ingresaría en el gobierno con la Consejería de Participación. De esta manera, renuncia a los tres departamentos que exigía en el mes de julio, cuando votó en contra de la investidura de Andreu. Los detalles del acuerdo se darán a conocer este miércoles, cuando comparecerán las tres formaciones políticas para firmar y explicar el documento.

IU, pese a tener la misma representación que Podemos en el parlamento autonómico, se quedaría fuera del Ejecutivo. Un hecho que no incomoda a la diputada de IU, Henar Moreno, que en declaraciones a COPE.es ha afirmado que “para nosotros lo importante era el acuerdo programático para cambiar las políticas del PP, y no las personas que ocuparan los cargos. Nuestro papel es el de vigilar el acuerdo programático, y ser firmes opositores en caso de que no se cumplan. Los presupuestos de este año serán la primera piedra de toque.”

No obstante y como hemos comentado, para que el acuerdo se haya llevado a efecto Podemos ha tenido que rebajar sus pretensiones, ya que en un primer momento exigió entrar en el Gobierno de Andreu con tres consejerías. Un asunto en el que Moreno no ha querido entrar: “Algunos miembros de la dirección de Podemos no querían acceder a la Junta de Gobierno, mientras que otros pedían tres, por lo que supongo que habrán tenido que acordar un punto medio.”

El acuerdo será sometido a una comisión de seguimiento trimestral para analizar si se cumplen. Henar Moreno ha afirmado que IU no ha estado presente en las negociaciones entre PSOE y Podemos: “Solo hemos estado presentes en la vigilancia del programa, donde no hubo tensiones.”

Preguntada si le consta si ha habido algún momento en el que se hayan podido romper las negociaciones, asegura que “la izquierda estaba presionada por la sociedad riojana para llegar a un acuerdo, ya que estaba ilusionada con nuestro programa. Han tenido que rebajar sus pretensiones iniciales y llegar a un acuerdo.”

Como no puede ser de otra manera, muchos especulan con la posibilidad de que el acuerdo en La Rioja pueda ser la antesala de un acuerdo nacional entre PSOE y Unidas Podemos que permita la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Un hecho que, dada las últimas informaciones, no parece cercana. En cualquier caso, la diputada de IU en la comunidad riojana ha acusado a Ferraz de negarse a negociar un acuerdo programático, y contrapone la postura de la dirección nacional socialista con la riojana: “El PSOE de La Rioja sí ha tenido voluntad de negociar un programa, mientras que el PSOE estatal no ha querido. Aún estamos a tiempo. Tienen que sentarse a negociar”, ha concluido.