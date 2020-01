Rajoy sale en defensa de su legado político y pide no dar marcha atrás en las reformas de "cara al futuro"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha abogado este viernes por no dar marcha atrás en las reformas, y ha afirmado que debe respetarse la ley, controlarse la deuda y el gasto público y no tener déficit.

Estas son las enseñanzas "cara al futuro" que, según ha asegurado a los periodistas, quiere que haya a raíz de su libro 'Una España mejor', del que ha firmado ejemplares en Málaga, donde no ha respondido a preguntas concretas sobre el futuro nuevo Ejecutivo al entender que no le toca en este momento.

"Ya sabe usted que yo no debo entrar en lo que está pasando ahora. El libro termina el día que yo me fui o me quitaron del Gobierno de España", de esta forma se ha excusado para no entrar en la situación política actual.

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y presidente del Partido Popular en Málaga, Elías Bendodo, y el alcalde malagueño, el popular Francisco de la Torre, han acompañado a Rajoy en esta promoción de su obra en unos grandes almacenes de Málaga, adonde ha acudido un amplio número de personas para que les firmara un libro.